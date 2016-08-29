Ущерб от паводка в Магаданской области составил 250 млн рублей

Работы по устранению последствий ЧС продолжаются
Ущерб, нанесенный паводком в Магаданской области, превысил сумму в 250 млн рублей. В настоящий момент работы по ликвидации последствий буйства стихии продолжаются. Такое заявление сделал губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
«Точная оценка будет проведена позже, но на сегодня мы оцениваем ущерб, который нанесла стихия инфраструктуре Магаданской области, в 250 млн рублей. Работа по устранению последствий ЧС продолжается», - приводит агентство ТАСС слова Печеного.
Режим ЧС в Магаданской области был введен 27 августа после того, как из берегов вышли реки сразу в нескольких районах. Подъем уровней воды на 19-68 см наблюдается на реках Тенькинского и Ягоднинского городских округов, на реках Ольского района уровень воды поднялся на 56 - 104 см.
В результате паводка был частично подтоплен город Сусуман.
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