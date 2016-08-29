Аэропорт в Лос-Анджелесе проверяет полиция после сообщений о стрельбе

В США сотрудники полиции международного аэропорта Лос-Анджелеса обследует территорию воздушной гавани после неподтвержденных сообщений о стрельбе. Для обеспечения безопасности пассажиров правоохранители приняли все необходимые меры.

«Полиция обследует территорию аэропорта Лос-Анджелеса после сообщений о стрельбе. Для обеспечения общественной безопасности были приняты все меры предосторожности. Сохраняйте спокойствие. Спасибо за сотрудничество», — написала полиция аэропорта в своем микроблоге Twitter.

Ранее «Известия» писали, что полиция США не подтвердила сообщение о стрельбе в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.

Перед этим сообщалось, что полиция Нью-Йорка эвакуировала пассажиров из терминала аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке после звонков о якобы произошедшей там стрельбе.

