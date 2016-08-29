Аэропорт в Лос-Анджелесе проверяет полиция после сообщений о стрельбе

Для обеспечения общественной безопасности были приняты все меры предосторожности
В США сотрудники полиции международного аэропорта Лос-Анджелеса обследует территорию воздушной гавани после неподтвержденных сообщений о стрельбе. Для обеспечения безопасности пассажиров правоохранители приняли все необходимые меры.
«Полиция обследует территорию аэропорта Лос-Анджелеса после сообщений о стрельбе. Для обеспечения общественной безопасности были приняты все меры предосторожности. Сохраняйте спокойствие. Спасибо за сотрудничество», — написала полиция аэропорта в своем микроблоге Twitter.
Ранее «Известия» писали, что полиция США не подтвердила сообщение о стрельбе в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.
Перед этим сообщалось, что полиция Нью-Йорка эвакуировала пассажиров из терминала аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке после звонков о якобы произошедшей там стрельбе.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.