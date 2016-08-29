В Брюсселе возле криминологического инстиута произошел взрыв

Рядом со зданием, в котором располагается Институт криминологии, на севере Брюсселя взорвали бомбу.



Как передает агентство Reuters, инцидент произошел около 02.30 по местному времени (03.30 мск). Одно или несколько неустановленных лиц на автомобиле протаранили ворота учреждения, после чего привели в действие взрывное устройство. Возникло возгорание.

