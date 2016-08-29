Московский водитель получил штраф за тень от своего автомобиля

Тень автотранспортного средства нарушила ПДД
Московский водитель сообщил, что получил штраф за то, что тень от его автотранспортного средства пересекла сплошную разметку. Об этом сам автомобилист написал на одном из автомобильных порталов.
«Прилетел ко мне штраф. Думаю, дай гляну, что за пироги. Открыл и вглядывался долго, чтоб понять, в чем суть. Оказывается, камеры хотят, чтобы мы платили уже и за то, что тень машины нарушает ПДД», — написал мужчина.
Москвича оштрафовали за тень от машины pic.twitter.com/8cN5MW7P3h— дарья (@albarak33) 29 августа 2016 г.
Как сообщает сайт «НТВ.Ru», инцидент произошел 25 августа на пересечении Липецкой улицы и МКАД.
Водитель отметил, что уже написал жалобу в ГИБДД и ждет ответа.
В полиции заявление водителя пока никак не комментируют.
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