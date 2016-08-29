СМИ: Рыболовлев сносит купленное у кандидата в президенты США поместье

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, купивший в 2008 году у кандидата в президенты США Дональда Трампа поместье в городе Палм-Бич (штат Флорида) за $95 млн, начал его снос.



Как сообщает The New York Times, речь идет о территории площадью 2,4 га, на которой располагаются особняк, бассейн, теннисный корт и еще несколько бытовых построек.



Решение о сносе имения было одобрено архитектурной комиссией города еще в марте 2016 года, однако ликвидация построек началась лишь в последних числах августа.



Дальнейшие планы владельца земли не уточняются. Однако, согласно документам о планировании, хозяин собственности намерен разделить участок на три части и продать.



Как уточняет издание, в 2004 году Дональд Трамп купил дом за $41 млн, а в 2008-м продал его российскому миллиардеру.



По информации журнала Forbes, состояние 47-летнего Дмитрия Рыболовлева оценивается в $7,7 млрд. В этом году, согласно версии издания, он занял 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России и второе место в рейтинге самых состоятельных холостяков. Он также известен тем, что является владельцем французского футбольного клуба «Монако».

