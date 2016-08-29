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Понедельник,
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В Москве ночью снесли более 100 объектов незаконного самостроя. Видео

Тем, кто принял решение о самостоятельном сносе, выплатили компенсацию

Власти Москвы снесли более 100 объектов незаконного самостроя в ночь на понедельник. Владельцев строений оповестили о предстоящем демонтаже заранее и тем, кто принял решение о самостоятельном сносе строения, выплатили компенсацию.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что расположение зданий на городских коммуникациях, над пешеходными переходами небезопасно, город никогда не выдавал разрешения на их возведение. «Никто никогда не делал расчеты, насколько они безопасны в этом месте, стоящие, допустим, над метро», — цитирует Немерюка телеканал «Звезда».

Напомним, власти Москвы установили размер компенсации за добровольный снос самостроя. Собственники незаконно возведенных построек, которые самостоятельно совершают демонтаж, получают до 55,5 тыс. рублей за 1 кв. м.

В том случае если собственник самостроя обращается за помощью к городу, он получает 51 тыс. рублей за 1 кв. м. 

Столичные власти приняли порядок демонтажа самостроя и утвердили перечень из 104 объектов, подлежащих сносу, в декабре 2015 года. Спустя два месяца все они были демонтированы.

Постановление о сносе второй волны незаконно построенных торговых павильонов власти Москвы приняли 28 июня на заседании президиума столичного правительства. В него вошли 107 самовольных построек общей площадью 31 тыс. кв. м. Эти здания расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей.

Работы по демонтажу планируется проводить в три этапа. Сами конструкции были снесены в ночь на понедельник, после этого начнутся работы по вывозу мусора, а затем — благоустройство территории. 

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В Москве ночью снесли более 100 объектов незаконного самостроя. Видео

Тем, кто принял решение о самостоятельном сносе, выплатили компенсацию

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