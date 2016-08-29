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Понедельник,
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Мужчину ранили в затылок из травматического оружия в Москве

Инцидент произошел на юго-западе столицы, объявлен план «Перехват»

Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета на юго-западе Москвы. 

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел возле дома № 19 на улице Кедрова. Злоумышленник выстрелил молодому человеку в затылок и скрылся на автомобиле марки KIA.

В настоящий момент его разыскивает полиция. В городе объявлен план «Перехват».

Пострадавший был доставлен в одну из больниц города.

В пресс-службе столичного главка МВД, по предварительным данным, подтвердили факт происшествия, отметив, что инцидент произошел в ходе ссоры.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Мужчину ранили в затылок из травматического оружия в Москве

Инцидент произошел на юго-западе столицы, объявлен план «Перехват»

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