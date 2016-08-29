Мужчину ранили в затылок из травматического оружия в Москве

Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета на юго-западе Москвы.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел возле дома № 19 на улице Кедрова. Злоумышленник выстрелил молодому человеку в затылок и скрылся на автомобиле марки KIA.



В настоящий момент его разыскивает полиция. В городе объявлен план «Перехват».



Пострадавший был доставлен в одну из больниц города.



В пресс-службе столичного главка МВД, по предварительным данным, подтвердили факт происшествия, отметив, что инцидент произошел в ходе ссоры.

