Мужчину ранили в затылок из травматического оружия в Москве

Инцидент произошел на юго-западе столицы, объявлен план «Перехват»
Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета на юго-западе Москвы.
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел возле дома № 19 на улице Кедрова. Злоумышленник выстрелил молодому человеку в затылок и скрылся на автомобиле марки KIA.
В настоящий момент его разыскивает полиция. В городе объявлен план «Перехват».
Пострадавший был доставлен в одну из больниц города.
В пресс-службе столичного главка МВД, по предварительным данным, подтвердили факт происшествия, отметив, что инцидент произошел в ходе ссоры.
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