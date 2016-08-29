Заключенные рассказали о пытках в тайной тюрьме СБУ

Amnesty International и Human Rights Watch получили в свое распоряжение новые данные о практиках тайного содержания заключенных под стражей на Украине после освобождения 13 человек из стен секретного объекта Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове.

Они были освобождены после того, как Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали датированный 21 июля совместный доклад под названием «Вас не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины».

Обе организации направили письмо главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу, в котором ознакомили его с новыми подробностями тайного содержания под стражей на Украине. Документ включает подробные показания некоторых из освобожденных, а также детали дел пяти человек, которые до сих пор тайно содержатся в региональном управлении СБУ в Харькове.

— Украинские власти по-прежнему не признают, что прибегают к практике тайного содержания под стражей, хотя доказательства неопровержимы. Мы приветствуем освобождение 13 человек, но одновременно говорим о необходимости прекращения этих противозаконных действий и настаиваем на расследовании этих нарушений и установлении справедливости в интересах жертв, — заявил региональный директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен.

Перед публикацией доклада 21 июля представители Amnesty International и Human Rights Watch встретились с главным военным прокурором Украины и вручили ему список из 16 человек, которые, по имевшимся данным, находились на территории объекта СБУ в Харькове. Анатолий Матиос пообещал взять под личный контроль расследование сообщений о тайном содержании гражданских лиц под стражей.

По информации Amnesty International и Human Rights Watch, 25 июля из харьковского отделения СБУ были освобождены шесть человек, 2 августа — еще семеро заключенных, в числе которых была одна женщина. Имена 12 человек из числа освобожденных значились в списке насильственно удерживаемых, который был передан главному военному прокурору Украины. По последним данным, один из фигурантов первоначального списка был выпущен на свободу еще в марте 2016 года, еще три человека попали в харьковский СБУ в апреле 2016 года, из них один человек был выпущен на свободу 2 августа.

Представители Amnesty International и Human Rights Watch поговорили с отпущенными на свободу людьми. Их истории подтверждают шокирующие выводы доклада «Вы не существуете». Трое бывших тайных задержанных — Николай Вакарук, Виктор Ашихин и Дмитрий Королев — намерены добиваться справедливости. Еще двое настаивают на сохранении инкогнито из-за страха репрессий против них самих или членов их семей.

— Мы призываем Киев незамедлительно предпринять шаги, чтобы добиться освобождения тех, кто до сих пор тайно содержится под стражей, обеспечить справедливое разбирательство их дел и предоставить защиту тем, кто ищет правосудия, — сказал Джон Дальхузен.

Бывшие заключенные рассказывают о том, что украинские власти пытались скрыть существование секретного изолятора в управлении СБУ в Харькове.

Виктор Ашихин подвергся насильственному задержанию 7 декабря 2014 года и был выпущен на свободу лишь 25 июля 2016 года. Его забрали из его дома в Украинске. Ашихин рассказал Amnesty International, что в течение 597-дневного длительного незаконного содержания под стражей его трижды переводили на разные объекты с тем, чтобы скрыть факт его задержания от независимых наблюдателей.

Так, согласно рассказу Виктора Ашихина сотрудникам правозащитной организации, 10 февраля 2015 года охранники потребовали от задержанных собрать свои вещи, надели им на головы пластиковые мешки и вывели из камер на другой этаж того же здания. Заключенные провели несколько часов, сидя на полу в разных комнатах, прежде чем вернулись в свои камеры. Им сказали, что их камеры убрали и проветрили, чтобы скрыть следы их содержания. По словам Ашихина, он подслушал разговор охранников о «каком-то чиновнике», который посещал отделение СБУ в Харькове. Аналогичные попытки скрыть содержание заключенных были произведены 20 апреля и 20 мая 2016 года.

Николай Вакарук стал жертвой практики насильственных исчезновений в конце 2014 года: 9 декабря он задержан в своем доме в Украинске и был выпущен на свободу 25 июля 2016 года. В октябре 2015 года после развития у Вакарука заболевания, сопровождавшегося высокой температурой, он был доставлен в харьковскую больницу №17, где зарегистрирован под вымышленным именем Сергей Петрович. После операции по удалению почки Николай провел 10 дней в отделении интенсивной терапии, а затем еще 20 дней находился на послеоперационном лечении. Всё это время Вакарук был прикован наручниками к кровати и охранялся офицером СБУ.

При освобождении охранники вернули задержанным паспорта и выдали по 50–200 гривен ($2–10) «на транспортные расходы». Бывших заключенных открыто предупредили, чтобы они молчали о тайном содержании под стражей в СБУ, — по словам освобожденных людей, им угрожали серьезными последствиями в случае обнародования информации о произошедшем.

В данный момент Amnesty International и Human Rights Watch призывают украинских официальных лиц взять на себя обязательства по тщательному, независимому и эффективному расследованию случаев тайного содержания под стражей и обеспечения безопасности освобожденных.

По данным Amnesty International и Human Rights Watch, в секретной тюрьме СБУ до сих пор остаются пятеро заключенных.