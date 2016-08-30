Доля Сбербанка на рынке ипотеки снизилась до 50%

Крупнейший банк страны — Сбербанк — уже нельзя обвинить в монополизме на рынке ипотечного кредитования. За год (первое полугодие 2015 года к первому полугодию 2016-го) доля Сбербанка на рынке кредитования на покупку жилья снизилась с 66 до 50%. В то же время совокупная доля других госбанков (ВТБ24, Газпромбанка, ВТБ и Связь-банка) за тот же период выросла с 14 до 31%. Это следует из обзора рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), с которым ознакомились «Известия». По словам экспертов, такой эффект во многом обеспечили снижение ключевой ставки и господдержка ипотеки. Государственные кредитные организации уменьшили ставки по займам на покупку жилья (и часть из них больше, чем Сбербанк). Также за время действия программы господдержки ипотеки банки смогли выстроить с застройщиками партнерские отношения, на которые не повлияет дальнейшее ее сворачивание.

RAEX оценил отчетность 49 банков, в совокупности занимающих 92% ипотечного рынка (101-я форма). Исследование показало, что за 12 месяцев объем новых кредитов на покупку жилья, выданных Сбербанком, вырос на 9,8%, до 334 млрд рублей. Другие госбанки продемонстрировали более существенный рост. У ВТБ24 показатель увеличился на 79,7%, до 130,1 млрд рублей, у Газпромбанка — на 153,8%, до 20,3 млрд, у ВТБ — на 75,7%, до 18 млрд. И наконец, Связь-банк прибавил 400,7%, объем выданных им ипотечных кредитов достиг 9 млрд рублей (см. инфографику). Таким образом, госбанки сократили отрыв от крупнейшего банка страны. По итогам первого полугодия 2015 года объем ипотечных кредитов, выданных Сбербанком, в 3,2 раза превышал совокупный объем ссуд на покупку жилья, предоставленных остальными госбанками (304,3 млрд рублей против 92,4 млрд). По итогам первого полугодия этого года показатель Сбербанка превысил совокупные показатели ВТБ24, Газпромбанка, ВТБ и Связь-банка в 1,8 раза (334 млрд рублей против 177,5 млрд).

«Концентрация ипотечного портфеля на Сбербанке после прошлогоднего всплеска вновь снизилась до уровня 2014 года: с 66 до 50%, — отмечается в обзоре RAEX. — Совокупная доля других госбанков (ВТБ24, Газпромбанка, ВТБ и Связь-банка) за год выросла с 14 до 31%».

Теперь Сбербанк сложно будет обвинить в монополии на рынке ипотеки: доля госбанка вернулась на уровень 2014 года. По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Анастасии Личагиной, у Сбербанка никогда не было столь высокой доли на ипотечном рынке, как в 2015 году. Официальные представители Сбербанка подтвердили «Известиям», что «в отдельные месяцы первого полугодия 2016 года доля Сбербанка в выдачах ипотеки превышала 70%».

— Сбербанк был одним из немногих банков, продолжавших выдавать ипотечные кредиты, — отметили в пресс-службе госбанка. — Сейчас рынок восстанавливается, кредитование осуществляет большее количество банков, поэтому наша доля естественным образом сократилась.

По данным Центробанка, в первом полугодии 2016 года кредитные организации предоставили заемщикам 389,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 664,5 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2015 года прирост предоставленных в этом году средств составил 44,2% и по-прежнему обеспечивался кредитами в рублях. В то же время с первого полугодия 2014 года по первое полугодие 2015-го падение рынка составило 40%. По словам Анастасии Личагиной, подешевевшее фондирование и программа господдержки ипотеки позволили кредитным организациям предложить населению более доступные займы на покупку жилья.

Центробанк последовательно снижал ключевую ставку с 17% годовых (на 15 декабря 2014 года) до действующего уровня 10,5% (установлен 10 июня 2016 года, сохранен на заседании совета директоров Банка России 29 июля). В рамках программы поддержки ипотеки, запущенной в 2015 году, государство субсидировало 2% от ставки по кредиту на покупку жилья в прошлом году и 1,4% — в этом. Изначально госпрограмма была запущена на год, но затем ее продлили до 31 декабря 2016 года. Два фактора, оживившие рынок кредитования на покупку жилья, позволили остальным государственным кредитным организациям отыграть свои позиции.

По наблюдениям зампреда банка «Дельтакредит» Ирины Аслановой, сокращение доли Сбербанка было связано с большей активностью на ипотечном рынке других игроков. С 12 июля Сбербанк снизил ставки по основным продуктам ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта. Диапазон ставок в настоящий момент составляет 12–14% годовых. За крупнейшим банком другие кредитные организации также начали снижать ставки по ссудам на покупку жилья, ряд из них — даже более существенно. Ставки по ипотечным кредитам в ВТБ сейчас — на уровне 11,4% годовых, в ВТБ24 — 11,9%, в Связь-банке — 12% годовых, в Газпромбанке — 11,5–12% (в рамках военной ипотеки — 10,7% годовых). По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по предоставленным в июне 2016 года кредитам на покупку жилья в рублях сохранилась на уровне мая нынешнего года — 12,99% годовых.

Вице-президент, начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина отмечает, что у ряда госбанков более привлекательные условия по кредитам на покупку жилья, чем в Сбербанке (в том числе по уровню процентных ставок). Кроме того, по словам собеседницы, некоторые банки более гибки в подходах к разработке и внедрению спецпроектов с партнерами и временных акций для клиентов.

В 2017 году программа господдержки ипотеки действовать не будет, но за два года банки и застройщики смогли выстроить и укрепить партнерство. Это сказывается и на снижении ставок по ипотечным кредитам, и на увеличении объемов их выдач.

— Программа поддержала строительный рынок, сохранила спрос на приобретение нового жилья в кредит и заложила базу для дальнейшего развития взаимоотношений банков и застройщиков уже без участия государства: создания совместных специальных программ, — отмечает замначальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия Елсукова.

По словам старшего вице-президента, директора департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрея Осипова, продление программы субсидирования позитивно влияет на доступность ипотеки. Замруководителя департамента розничных продаж — руководитель дирекции ипотечного кредитования банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц уверен, что «ипотека с господдержкой» останется основным «локомотивом» роста рынка кредитования на покупку жилья до конца 2016 года, «одновременно с этим нас ждет дальнейшее восстановление и вторичного рынка недвижимости».

По прогнозам RAEX, к концу 2016 года объем рынка кредитования на покупку жилья достигнет 1,6–1,7 трлн рублей, рост по сравнению с прошлым годом составит 35–45%. По прогнозам представителя Газпромбанка, итоговый объем выдач ипотечных кредитов будет в районе 1,5 трлн рублей, рост составит порядка 30%.

В Связь-банке не смогли оперативно ответить на запрос.

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