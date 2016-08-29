Прокуратура не считает терактом взрыв у лаборатории в Брюсселе

По ее сведениям, имел место преступный поджог
Официальный представитель прокуратуры Брюсселя заявил, что в Национальном институте криминалистики и криминологии при минюсте Бельгии не было взрыва, имел место поджог.
«У нас нет данных о том, что там была бомба, на данный момент мы расследуем преступный поджог», — цитирует его сообщение агентство «РИА Новости».
Представитель прокуратуры также подчеркнул, что, по их данным, это преступное деяние, а не теракт.
По его словам, лаборатории был нанесен значительный ущерб. Полиция уже задержала двух предполагаемых подозреваемых.
Ранее сообщалось, что неизвестные на автомобиле протаранили ворота Института криминологии, после чего привели в действие взрывное устройство. Возник пожар.
При этом в самом институте в момент взрыва никого не было.
Напомним, два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.
В связи с этим в стране введен повышенный уровень террористической опасности.
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