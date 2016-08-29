Дипломата из Конго избили и ограбили на юго-западе Москвы

Дипломата из Конго Мпасси Джозефа избили и ограбили во время вечерней пробежки на юго-западе Москвы.



Двое неизвестных напали на советника посольства в парке, повалили на землю, избили, а затем забрали у него дипломатическую карту и пропуск в Дипломатический корпус, передает РЕН ТВ.

Нападение на дипломата было совершено в ночь на субботу. «Двое неизвестных напали на иностранца недалеко от его посольства на улице 26 Бакинских комиссаров во время его пробежки. Грабители сзади напали на 58-летнего мужчину, повалили его на землю, избили, похитили личные документы и скрылись», — сообщает ТАСС.



Сообщается, что потерпевший самостоятельно обратился в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась.



Пропуск сотрудника дипмиссии был найден на газоне. Дипломатическая карта разыскивается.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проводятся оперативные мероприятия для поиска злоумышленников.

