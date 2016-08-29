Раненный в ходе нападения на пост ДПС в Балашихе полицейский скончался

Полицейский, получивший ранение в результате нападения злоумышленников на пост ДПС на 20-м км Щелковского шоссе рядом с подмосковной Балашихой, скончался в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Раненый полицейский скончался», — сказали ТАСС в справочной института.

17 августа на Щелковском шоссе в районе Балашихи двое напали на пост ДПС. Один из преступников ударил правоохранителя топором. Полицейские открыли огонь, однако второй злоумышленник успел ранить еще одного сотрудника правоохранительных органов. В результате инцидента нападавшие были ликвидированы, один из стражей порядка попал в больницу в тяжелом состоянии.



По мнению следствия, причинами нападения уроженцев Чечни на пост ДПС в подмосковной Балашихе могли стать бытовой конфликт и личная месть.

«Бытовой конфликт, а если точнее, то преступление, совершенное из мести, к примеру, за отобранные накануне у родственников права», — говорится в сообщении СК.



Ранее сообщалось, что, по версии Следственного комитета, нападавшие хотели завладеть табельным оружием сотрудников ГИБДД.

18 августа сообщалось, что Нападение на пост ДПС рядом с подмосковной Балашихой совершили уроженцы Ачхой-Мартановского района Чечни.