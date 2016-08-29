Около 60 человек погибли в результате теракта в Йемене

Взрыв произошел на территории тренировочного лагеря в городе Аден на юге страны
В городе Аден на юге Йемена террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого погибло около 60 человек, десятки получили ранения.
Как сообщает агентство Sky News Arabia со ссылкой на источники в медицинских кругах, взрыв прогремел недалеко от лагеря ополчения, в котором проходят обучение силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Взорвался заминированный автомобиль.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. На юге Йемена действуют группировки ИГИЛ и «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (обе запрещены на территории РФ).
Аден — последний оплот сторонников президента Абд Раббо Мансура Хади.
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