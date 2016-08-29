Неизвестные отравили снежного барса и пуму в украинском зоопарке

Накануне гибели редкие животные были абсолютно здоровы
На Украине в Николаевском зоопарке погибли самец снежного барса и самка пумы. У редких животных были обнаружены признаки отравления.
О случившемся сообщил директор зоопарка Владимир Топчий. Он заявил, что погибшему самцу барса по кличке Гаспар сознательно бросили отравленный кусок мяса, передают Дни.Ру.
Он подчеркнул, что животное накануне своей гибели и перед самой смертью было абсолютно здоровым.
Ранее в зоопарке была обнаружена мертвая самка пумы, которая находилась в соседнем вольере. У нее также нашли признаки отравления.
На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители опросили посетителей, но никто из них не заметил ничего подозрительного. Ветеринары сделали вскрытие, чтобы отправить содержимое желудка и кишечника животных на экспертизу в Киев.
Как заявляет Владимир Топчий, смерти подопечных его зоопарка не являются случайными — известно, что в скором времени в зоопарк прибудет комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Директор предположил, что таким образом неизвестные хотят испортить репутацию зоопарка.
Сообщается, что рождение трех детенышей снежного барса было событием года в Николаевском зоопарке. К приезду будущих родителей отремонтировали вольеры — барсов поселили по соседству с пумами.
Снежный барс, или ирбис — крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. В силу труднодоступности места обитания ирбисов до сих пор остаются малоисследованными.
В XX веке ирбис был внесен в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран.
Несмотря на то что численность снежных барсов во всем мире сокращается, в России ее удалось стабилизировать на уровне 70–90 особей. Большая часть краснокнижных хищников обитает на Алтае.
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