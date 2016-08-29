Неизвестные отравили снежного барса и пуму в украинском зоопарке

На Украине в Николаевском зоопарке погибли самец снежного барса и самка пумы. У редких животных были обнаружены признаки отравления.

О случившемся сообщил директор зоопарка Владимир Топчий. Он заявил, что погибшему самцу барса по кличке Гаспар сознательно бросили отравленный кусок мяса, передают Дни.Ру.



Он подчеркнул, что животное накануне своей гибели и перед самой смертью было абсолютно здоровым.



Ранее в зоопарке была обнаружена мертвая самка пумы, которая находилась в соседнем вольере. У нее также нашли признаки отравления.



На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители опросили посетителей, но никто из них не заметил ничего подозрительного. Ветеринары сделали вскрытие, чтобы отправить содержимое желудка и кишечника животных на экспертизу в Киев.



Как заявляет Владимир Топчий, смерти подопечных его зоопарка не являются случайными — известно, что в скором времени в зоопарк прибудет комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Директор предположил, что таким образом неизвестные хотят испортить репутацию зоопарка.



Сообщается, что рождение трех детенышей снежного барса было событием года в Николаевском зоопарке. К приезду будущих родителей отремонтировали вольеры — барсов поселили по соседству с пумами.