Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Неизвестные отравили снежного барса и пуму в украинском зоопарке

Комментарии 1

Накануне гибели редкие животные были абсолютно здоровы

На Украине в Николаевском зоопарке погибли самец снежного барса и самка пумы. У редких животных были обнаружены признаки отравления.

О случившемся сообщил директор зоопарка Владимир Топчий. Он заявил, что погибшему самцу барса по кличке Гаспар сознательно бросили отравленный кусок мяса, передают Дни.Ру.

Он подчеркнул, что животное накануне своей гибели и перед самой смертью было абсолютно здоровым.

Ранее в зоопарке была обнаружена мертвая самка пумы, которая находилась в соседнем вольере. У нее также нашли признаки отравления. 

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители опросили посетителей, но никто из них не заметил ничего подозрительного. Ветеринары сделали вскрытие, чтобы отправить содержимое желудка и кишечника животных на экспертизу в Киев.

Как заявляет Владимир Топчий, смерти подопечных его зоопарка не являются случайными — известно, что в скором времени в зоопарк прибудет комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Директор предположил, что таким образом неизвестные хотят испортить репутацию зоопарка.

Сообщается, что рождение трех детенышей снежного барса было событием года в Николаевском зоопарке. К приезду будущих родителей отремонтировали вольеры — барсов поселили по соседству с пумами. 

Снежный барс, или ирбис — крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. В силу труднодоступности места обитания ирбисов до сих пор остаются малоисследованными.  

В XX веке ирбис был внесен в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран.

Несмотря на то что численность снежных барсов во всем мире сокращается, в России ее удалось стабилизировать на уровне 70–90 особей. Большая часть краснокнижных хищников обитает на Алтае. 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Неизвестные отравили снежного барса и пуму в украинском зоопарке

Накануне гибели редкие животные были абсолютно здоровы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке