ГИБДД аннулировала штраф за пересечение тенью Honda двойной сплошной

Штраф в отношении водителя автомобиля Honda, тень которого пересекла двойную сплошную полосу, аннулирован московским управлением ГИБДД. Ранее сообщалось, что это было расценено камерой как нарушение ПДД.



«Постановление в отношении водителя будет отменено», — цитирует «РИА Новости» слова собеседника агентства из ГИБДД.



По словам представителя ведомства, ошибка «стала возможна в связи со сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации».



По заверению представителя ГИБДД, управление «внимательно отслеживает информацию в СМИ и обращения граждан» и «незамедлительно принимает меры по выявленным фактам».



Ранее московский водитель сообщил, что получил штраф за то, что тень от его автотранспортного средства пересекла сплошную разметку. Он написал об этом на одном из автомобильных порталов.

«Прилетел ко мне штраф. Думаю, дай гляну, что за пироги. Открыл и вглядывался долго, чтоб понять, в чем суть. Оказывается, камеры хотят, чтобы мы платили уже и за то, что тень машины нарушает ПДД», — написал мужчина.