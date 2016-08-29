Хозяин мишленовского ресторана во Франции выгнал мусульманок. Видео

Хозяин ресторана Le Cenacle, входящего в гастрономический гид «Мишлен-2016», отказался обслуживать в своем заведении двух мусульманок, объяснив свои действия тем, что для него «все мусульмане являются террористами». Инцидент произошел в пригороде Парижа.

Владелец ресторана по имени Жан-Батист выгнал женщин. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также видео, снятое посетителями ресторана, попало в соцсети, что вызвало волну возмущения среди мусульман, которые заподозрили его в расизме. Они устроили акцию протеста возле заведения с требованием к владельцу извиниться за инцидент и даже закрыть ресторан.

Dos mujeres con velo expulsadas de un restaurante en Francia. Les dicen «todos los musulmanes son terroristas» https://t.co/Akbyk6Zhrs — Hibai Arbide Aza (@Hibai_) 29 августа 2016 г.

Хозяин ресторана все-таки принес извинения, объяснив свои действия на допросе в полиции тем, что его друг погиб в результате теракта в концертном зале «Батаклан».

Напомним, 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Вторая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

