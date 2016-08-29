СКР вычислил мужчину, который домогался ребенка в самолете

СК РФ установил местонахождение мужчины, который подозревается в действиях сексуального характера по отношению к ребенку в самолете, летевшем рейсом Новосибирск–Москва. Об этом сообщил представитель Межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

«На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение. Других подробностей по делу пока не разглашается, проводятся следственные действия», — цитирует слова представителя агентство «РИА Новости».

По данным следствия, 24 августа 2016 года две сестры 9 и 11 лет летели рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. Рядом с 9-летней девочкой, в соседнем кресле, сидел житель города Тамбова 1944 года рождения. По словам ребенка, этот мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера. По прилете в столицу ребенок сообщил о произошедшем матери, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.



Тогда следователи установили личность мужчины, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения.



Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») продолжается.

