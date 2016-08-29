Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа. Об этом сообщила его дочь Лола Каримова-Тилляева.



«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении», — написала она на своей странице в Instagram.

Дочь главы Узбекистана отметила, что его состояние оценивается как стабильное, но какие-либо прогнозы о будущем делать рано.

28 августа узбекские СМИ сообщили о том, что Ислам Каримов поступил на стационарное лечение.



78-летний Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он возглавлял Узбекскую ССР (с 1989 по 1991 год).

