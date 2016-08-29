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В Брюсселе задержали подозреваемых в теракте

Пять человек арестованы за предполагаемую организацию взрыва в брюссельском Институте криминалистики

Пять человек задержаны по подозрению в организации взрыва в столице Бельгии. Как сообщает федеральная прокуратура королевства, нападение на Институт криминалистики в Брюсселе произошло в ночь на понедельник.

Злоумышленники на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории. Жертв нет.

В настоящее время ведется расследование, чтобы определить мотивы атаки. Полиция Бельгии пока не может сделать окончательные выводы о мотивах преступников.

Не исключено, что взрывом хотели уничтожить определенные улики, которые могли находиться в лаборатории института, сообщает ТАСС. 

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В Брюсселе задержали подозреваемых в теракте

Пять человек арестованы за предполагаемую организацию взрыва в брюссельском Институте криминалистики

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