В Брюсселе задержали подозреваемых в теракте

Пять человек задержаны по подозрению в организации взрыва в столице Бельгии. Как сообщает федеральная прокуратура королевства, нападение на Институт криминалистики в Брюсселе произошло в ночь на понедельник.

Злоумышленники на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории. Жертв нет.



В настоящее время ведется расследование, чтобы определить мотивы атаки. Полиция Бельгии пока не может сделать окончательные выводы о мотивах преступников.

Не исключено, что взрывом хотели уничтожить определенные улики, которые могли находиться в лаборатории института, сообщает ТАСС.