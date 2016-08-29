Под Петербургом парапланерист выжил после падения с высоты 400 м

В Ленинградской области близ деревни Модолицы рухнул параплан, его пилоту удалось выжить при падении с высоты 400 м, в тяжелом состоянии он был госпитализирован.

Об этом сообщают «Дни.Ру»

Инцидент произошел 28 августа. Медики сообщили, что к ним доставили 30-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него несколько травм, в том числе перелом правой голени и ушиб поясницы.

По предварительным данным, причиной крушения стал неосторожный маневр, из-за которого пилот не справился с управлением.

