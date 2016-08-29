Черчесов кардинально меняет штаб сборной России

31 августа сборная России по футболу проведет первый товарищеский матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. «Известиям» удалось выяснить подробности кадровых изменений в тренерском и административном штабах национальной команды, которые произошли после отставки Леонида Слуцкого.

Из прежней команды Черчесов решил оставить в составе штаба главного врача сборной Эдуарда Безуглова, физиотерапевта мадридского «Реала» Феликса Ледесму и массажиста Андрея Прончева («Спартак»). Таким образом, национальную команду покидают врач Михаил Бутовский, массажисты-реабилитологи Михаил Насибов (ЦСКА) и Владимир Ткаченко (экс-массажист «Локомотива»). Об этом «Известиям» сообщил источник в сборной России.

По данным источника, вместо Бутовского в сборную приглашен врач ФК «Спартак-Владикавказ» Эдуард Цгоев, хорошо знакомый Черчесову по совместной работе в «Тереке», «Амкаре» и «Динамо». Ткаченко заменит массажист-реабилитолог «Локомотива» Сергей Семякин. Также штаб сборной пополнят два представителя московского «Динамо»: аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин и массажист Рунис Бурханов. Оба специалиста работали с Черчесовым в сезоне-2014/15.

Стоит отметить, что менеджер команды Евгений Савин сохранит свой пост. Зато полностью меняется тренерский состав команды. Ранее о своем уходе из сборной заявили Сергей Овчинников, Сергей Балахнин и Сергей Семак. Также команду покинет тренер по физической подготовке испанец Паулино Гранеро (ЦСКА). Его место, по информации источника «Известий», займет Владимир Паников, который работал с Черчесовым в «Спартаке», будучи еще в статусе массажиста.

Паников помогал Черчесову во всех шести командах, которыми тот руководил: в «Спартаке», сочинской «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо» и польской «Легии». То же самое можно сказать и про других помощников нового наставника сборной — Гинтараса Стауче (тренер вратарей) и Мирослава Ромащенко (помощник главного тренера). Эти специалисты также застали первые шаги Черчесова на тренерском поприще.

— У меня есть свой тренерский штаб, который мне всегда помогал. Мы дополняем друг друга, — сказал Черчесов на первой пресс-конференции в статусе главного тренера сборной.

Кадровые перестановки в сборной России «Известиям» прокомментировал председатель объединения отечественных тренеров, бывший наставник национальной команды Михаил Гершкович.

— Это нормальная практика, когда новый тренер меняет под себя административный штаб команды, — отметил Гершкович. — Любому специалисту важно работать с людьми, которых он хорошо знает и которым полностью доверяет. Что касается тренерского штаба, то Черчесов уже много лет работает с Ромащенко, Стауче и Паниковым. У них сплоченный коллектив, где каждый понимает свою роль.

По словам Гершковича, Черчесов был оптимальным выбором для РФС и именно он способен достойно подготовить сборную к домашнему чемпионату мира.

— Во-первых, он прошел большой путь как футболист, — продолжил Михаил Гершкович. — Играл за национальную сборную, в том числе на чемпионатах Европы и мира. Выступал за рубежом. Потом стал серьезным тренером, работал в командах разного уровня. Совсем недавно добился успеха в чемпионате Польши: возглавил клуб, отстававший на 10 очков от лидера, и привел его к чемпионству. Да и еще Кубок Польши завоевал. Хорошее впечатление Черчесов произвел, работая с московским «Динамо». Я считаю, зря динамовцы расстались с ним перед стартом прошлого чемпионата. Он и на европейском уровне показал с ними результат. В общем, опыта у Станислава достаточно. Это очень достойная кандидатура. Думаю, ему по силам реализовать программу подготовки сборной к домашнему чемпионату мира. Человек он харизматичный, с характером. Когда надо, умеет быть жестким, когда надо — гибким. У Черчесова много хороших качеств, которые ему дала матушка-природа и которые он приобрел в жизни. Как у каждого человека, у Черчесова есть и свои недостатки, но он над ними работает. Надеюсь, он и дальше будет развиваться и как тренер, и как личность.

Российская сборная сыграет товарищеские матчи с командой Турции 31 августа в Анталье на стадионе «Анталья Арена», а со сборной Ганы — 6 сентября в Москве на стадионе «Локомотив».