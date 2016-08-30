«Амкар» не отпустил Александра Селихова в «Спартак»

Трансферное окно в РФПЛ подходит к концу, и клубы пытаются успеть усилить необходимые позиции. Так, к закрытию летнего периода дозаявок возобновилась волна слухов относительно 22-летнего голкипера «Амкара» Александра Селихова. Из-за неуверенной игры на старте чемпионата стража ворот «Зенита» Юрия Лодыгина пермского вратаря стали сватать в санкт-петербургский клуб. Также активный интерес к Селихову проявлял и московский «Спартак». Однако, по информации «Известий», как минимум до зимнего трансферного окна голкипер «Амкара» команду не покинет.

— Наибольший интерес к Александру проявляет именно московский «Спартак», а не «Зенит», — рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник. — Вице-чемпионам Селихов также интересен, но более активны и настойчивы москвичи. Однако сейчас есть уверенность в том, что голкипер как минимум до зимнего трансферного окна не покинет «Амкар». Красно-белых не устроила цена за вратаря. Пермяки хотят получить за свое молодое дарование 300 млн рублей (примерно €4 млн), «Спартак» же пытается сбить цену. Скорее всего, клубы вернутся к диалогу зимой.

Недавно сам Селихов признался «Известиям», что не обращает внимания на трансферные слухи вокруг своей персоны и полностью сосредоточен на выступлении за пермский клуб.

— Ко мне лично из представителей других команд никто не обращался, — сказал футболист. — Сейчас я — игрок «Амкара», у меня действующий контракт на два сезона и я сконцентрирован на выступлении за пермяков.

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, комментируя «Известиям» эту информацию, заявил, что рассчитывает на Селихова по ходу сезона, а покинуть клуб футболист сможет только в том случае, если за его трансфер будут предложены хорошие деньги.



— Сейчас Селихов — игрок «Амкара», но если в клуб поступит предложение, которое нас удовлетворит, Александр уйдет, — рассказал «Известиям» Гаджиев. — Наша команда, как и любой клуб средний руки с невысоким бюджетом, не может сохранять игроков, если к ним проявляют интерес богатые клубы. Что касается вопроса о сумме выкупа, то это не ко мне. Могу только сказать, что, выставляя цену, клуб исходит из своих возможностей и возможностей игрока. Но я хочу отметить другое: как профессиональный спортсмен, футболист и член коллектива Салихов нужен «Амкару». Я, как тренер, не хочу, чтобы он уходил.

Интересно, что в свое время Селихов успел побывать в детских школах и «Спартака», и «Зенита». Однако красно-белые не увидели в юном вратаре перспективы, а из академии сине-бело-голубых футболист вылетел из-за дисциплинарных проступков. С 2011 года он начал выступать в зоне «Центр» второго дивизиона за команду своего родного города «Орёл». В 2013-м Селихов впервые оказался в «Амкаре» — пермяки взяли его в аренду, по окончании которой он вернулся в «Орел». Потом на протяжении полугода голкипер ждал, когда истечет срок его контракта, после чего, став свободным агентом, перешел в «Амкар».

В прошлом сезоне Селихову удалось стать основным вратарем «Амкара», вытеснив из ворот опытных Дмитрия Хомича и Романа Геруса. Многие эксперты назвали 22-летнего голкипера одним из главных открытий сезона-2015/2016. Нынешний чемпионат также начался для Селихова, как и для всего «Амкара», удачно. Александру удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в четырех первых турах РФПЛ. Удачную серию прервал в минувшие выходные «Зенит», переиграв «Амкар» в Санкт-Петербурге со счетом 3:0.

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