В Донецке готовятся к эвакуации мирного населения

В Донецке и ряде населенных пунктов ДНР, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения, городские власти массово проверяют бомбоубежища, а также проводят работы по переоборудованию в убежища подвалов жилых домов. Город вновь подвергается массированным артобстрелам, а значит, необходимость работ по благоустройству подвальных и полуподвальных помещений для защиты горожан очень высока. Об этом «Известиям» рассказал мэр Донецка Игорь Мартынов. По его словам, власти ДНР считают необходимым эвакуировать людей, живущих в прифронтовой зоне.

— С начала военных действий в 2014 году мы готовим убежища для эвакуации населения. К сожалению, специально обустроенных бомбоубежищ в городе немного и на всех их не хватает, поэтому любое укрытие, которое может послужить убежищем, мы используем. В поселках, кварталах, на улицах — везде, где возможно, мы пытаемся организовать помещение, которое могли бы использовать люди. Мы проверяем такие места на то, чтобы они, во-первых, были открыты, а во-вторых, чтобы там было сухо. Необходимы нормальные условия для нахождения в бомбоубежищах. Стараемся собрать в помещении минимальный набор: свечи, огонь и, по возможности, воду, — рассказал Игорь Мартынов. — На сегодняшний день мы подготовили все прифронтовые бомбоубежища — особенно в тех домах, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения. Люди не хотят оттуда уезжать. Они не переезжают и не собираются этого делать, поэтому помочь им очень важно. Любой подвал, который может послужить укрытием, мы будем считать бомбоубежищем.

Работники ЖЭКов и волонтеры практически полностью подготовили донецкие бомбоубежища к приему людей в случае необходимости: очистили помещения от мусора и металлолома, провели освещение, оборудовали сидячие места, прочистили и проинспектировали вентиляцию, создали запас воды. Многие работы выполняют и потенциальные «жильцы» убежищ.

— Сотрудникам ЖКХ даны указания открыть все подвалы для того, чтобы люди в случае необходимости могли там укрываться. Все эти работы полностью на контроле, со следующей недели хотим на 100% сдать все имеющиеся помещения, подходящие для бомбоубежищ. Вот это основная задача, — заявил мэр Донецка.

Городские власти также выразили желание эвакуировать население из обстреливаемых районов.

— Нам очень хотелось бы эвакуировать людей, но пока не идут активные военные действия, все как бы «на паузе»: стараются сохранить свое жилье, свое имущество и поэтому находятся в своих квартирах. Сейчас мы проинвентаризировали весь наш автобусный парк, весь подвижной состав, который есть в наличии. Транспорт будет полностью готов к эвакуации людей с линии фронта, — рассказал Игорь Мартынов.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, что массовая подготовка убежищ связана с планирующимся наступлением киевских силовиков. Власти ДНР отметили, что в ближайшее время ожидается наступление ВСУ на трех направлениях.

— Мы ожидаем наступление украинской армии. Рассматриваются три направления удара, но информации о том, куда именно и когда именно они ударят, пока нет. Поэтому приходится готовиться по всем направлениям, — сказал Захарченко. — На сегодняшний момент идет подготовка укрытий и приведение в готовность тех бомбоубежищ, которые у нас есть. 70% помещений уже готово.

Ранее стало известно о том, что власти Украины готовят седьмую волну мобилизации на случай эскалации конфликта. При этом украинский президент Петр Порошенко отметил, что мобилизация начнется только в случае ухудшения ситуации.

