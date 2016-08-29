Следствие по делу студентки МГУ, обвиняемой в связях с ИГИЛ, завершено

Материалы дела Варвары Карауловой переданы ее адвокатам для ознакомления
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ завершила расследование по делу студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в попытке вступить в ряды запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.
Теперь адвокаты девушки должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано на утверждение в прокуратуру.
По версии следствия, Варвара Караулова, позже сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, ушла из дома 27 мая 2015 года, сказав родственникам, что направляется в университет. Втайне от всех она вылетела в Стамбул, чтобы позже присоединиться к террористам, сообщает ТАСС.
Напомним, в июне 2015 года Варвара Караулова была задержана в турецком городе Килис при попытке незаконного пресечения границы с Сирией. Согласно выводам следователей, Варвара Караулова собиралась присоединиться к боевикам ИГИЛ.
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