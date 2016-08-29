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Игорь Матвиенко стал новым президентом совета РАО

Продюсер заявил о намерении предпринять все необходимые меры для сохранения организации и устранения ее недостатков

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко возглавил совет Российского авторского общества (РАО) после ареста бывшего гендиректора организации Сергея Федотова, сообщил вице-президент совета композитор Владимир Матецкий.

«На заседании авторского совета РАО сегодня избран новый президент авторского совета. Им стал Игорь Игоревич Матвиенко», — приводит «РИА Новости» заявление Владимира Матецкого.

В свою очередь, Игорь Матвиенко отметил, что решение авторского совета стало для него неожиданностью, и напомнил, что еще два года назад он выступал с критикой в адрес РАО. «Я сам был критиком РАО еще год назад, это было по каким-то объективным причинам, как у любого живого организма, у него есть плюсы и минусы», — пояснил продюсер.

При этом новый президент авторского совета Российского авторского общества сообщил, что намерен сделать всё, чтобы сохранить организацию и устранить ее недостатки.

— Ситуация такова, что эта организация существует много лет, это организация с историей, в ней 26 тыс. авторов. Мы не можем дать возможности людям разрушить всю эту систему, разрушить легко, создать что-то новое очень непросто, тем более в сфере авторских прав, — пояснил Игорь Матвиенко.

Он также отметил, что в первую очередь он будет бороться с непрозрачностью организации и в ближайшее время для удобства авторов будет введен личный кабинет, в котором каждый из членов РАО сможет увидеть, что происходит с его произведениями.

Напомним, 28 июня глава РАО был задержан по подозрению в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), а после предъявлено обвинение. Как следует из официального сообщения МВД России, Сергей Федотов использовал мошенническую схему незаконного отчуждения имущества организации, нанес ей ущерб в размере более 500 млн рублей.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Игорь Матвиенко стал новым президентом совета РАО

Продюсер заявил о намерении предпринять все необходимые меры для сохранения организации и устранения ее недостатков

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