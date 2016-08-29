В Кремле желают здоровья Исламу Каримову

В Москве прокомментировали новости о состоянии лидера Узбекистана
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве желают скорейшего выздоровления действующему президенту Узбекистана Исламу Каримову.
— В Москве желают ему скорейшего выздоровления. Дорожим нашими отношениями с Узбекистаном. Хотели бы в данном случае получать только позитивные новости о состоянии здоровья президента (Каримова. — «Известия»), — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера не стал давать оценку возможным изменениям в регионе в связи с ухудшением состояния Ислама Каримова.
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа. Об этом сообщила его дочь Лола Каримова-Тилляева.
Владимир Путин и Ислам Каримов последний раз встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте в июне 2016 года.
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