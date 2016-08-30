«Для меня серебро Олимпиады в Рио сродни золоту»

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике, трехкратная абсолютная чемпионка мира, многократная чемпионка мира 18-летняя Яна Кудрявцева рассказала в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину о своем поражении в Бразилии в индивидуальном многоборье, последствиях травмы и планах на следующий олимпийский цикл.

— Вас в числе других олимпийцев приняли в Кремле президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Каковы впечатления от встречи с первыми лицами страны?

— От таких мероприятий могут быть только позитивные впечатления и настроения. Очень рада, что со всеми увиделась, что все первые лица страны нас поддержали. И президент, и премьер-министр произнесли замечательные слова, поблагодарив всех олимпийцев за выступление в Рио в крайне тяжелых условиях. Мне была приятна такая высокая оценка. Как и их слова поддержки в адрес наших паралимпийцев, которым я также хочу выразить свое восхищение и солидарность. С ними очень низко поступили в Международном паралимпийском комитете. И важно, что первые лица страны их не забывают и намерены поддержать организацию альтернативных соревнований внутри России. Наши паралимпийцы это заслужили — после той несправедливости, что на них обрушилась.

— Чем занимаетесь после прилета из Рио?

— Пытаюсь отоспаться. Очень долго после перелета не могла нормально поспать. Честно говоря, до сих пор не выспалась и еще не переключилась на московский режим. Вроде удалось поспать в самолете, но акклиматизация в Москве все равно далась непросто.

— Вы уже анализировали по истечении времени причины своего поражения Маргарите Мамун в индивидуальном многоборье?

— Анализ был проведен сразу после выступления. Расслабилась я очень рано — из-за этого получилось, что уронила булавы. Это стечение обстоятельств, от которого никто не застрахован. Также могли уронить снаряд и Рита Мамун, и Аня Ризатдинова (украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио в индивидуальном многоборье. — «Известия»). Значит, такая судьба. Будем работать дальше.

— Что сказала вам Маргарита Мамун после выступления?

— Маргарита меня всегда поддерживает. Так же, как и я ее, когда у Риты что-то не получается. И ситуация в Рио не была исключением. Мы поддержали друг друга, вместе поплакали и пошли на награждение.

— А как оценила ваше выступление Ирина Винер-Усманова?

— Ирина Винер была очень рада этой медали. Для меня это серебро — как золото, потому что досталось оно очень тяжелой ценой после того, как я пережила травму ноги.

— До 2015 года вы неизменно побеждали Мамун в индивидуальном многоборье. Статуса фаворита вас лишила травма?

— Да, в последних соревнованиях никакого преимущества перед Ритой уже не было. После операции я стала чаще проигрывать. И на Олимпиаде уже не была фаворитом. Золото Мамун абсолютно ожидаемо и закономерно. У нее было намного больше соревнований в последние предолимпийские месяцы. Я же гораздо меньше выступала из-за травмы, потеряла много времени на восстановление. Были проблемы с соревновательной практикой. Наверное, это и привело к досадной ошибке с булавами.

— Но к приезду в Рио вам удалось восстановиться?

— Травмы уже не было, но боли остались. После операционного вмешательства по-другому быть не могло. На публике я старалась не подавать вида, поэтому понимаю, что ожидания болельщиков от меня были другие. Хочу извиниться за то, что их не оправдала. Но, повторюсь, с учетом всех медицинских обстоятельств это серебро для меня — успех.

— Во время пребывания в Рио-де-Жанейро вам удалось посмотреть город?

— Практически нет. Все-таки у нас соревнования шли в последние дни Олимпиады. И на осмотр достопримечательностей оставались только последние сутки перед вылетом в Москву. Но и они состояли из участия в церемонии закрытия Игр и сборов чемоданов. Да и желания выходить в город особого не было. Нас еще до вылета в Рио постоянно предупреждали об опасности на улицах и просили лишний раз не покидать Олимпийскую деревню. И мы старались не высовываться. А от самой атмосферы на трибунах впечатления остались исключительно положительные. Публика очень доброжелательная. Не знаю, как на других соревнованиях, но я чувствовала только позитивное отношение к себе. Думаю, другие девочки из нашей команды скажут то же самое.

— От наших спортсменов звучали жалобы на плохие бытовые условия в деревне...

— Я не хочу говорить плохо о городе и атмосфере в нем. Всё было на позитиве, и праздник удался. А бытовые проблемы коснулись всех. Не мы одни жили в Олимпийской деревне. Другие сборные тоже столкнулись с этими сложностями, мы все были в равных условиях.

— Чего ждете от следующего олимпийского цикла?

— Это четыре года. Надо сначала дожить до Токио-2020. Но точно могу сказать, что очень хочу выступить на следующей Олимпиаде. Есть ощущение незавершенности, недоделанной работы.

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