Спецборт с погибшими при пожаре на складе в Москве вылетел в Киргизию

В Киргизию вылетел самолет с телами 14 погибших во время пожара на складе типографии в Москве гражданок республики, сообщил источник в авиационных кругах.



«Самолет, специально прибывший из Киргизии, вылетел в Бишкек. На его борту тела всех погибших в результате пожара граждан Киргизии», — приводит ТАСС заявление источника.

По его словам, этот же спецборт забрал и одного пострадавшего во время трагедии, ему была амбулаторно оказана медицинская помощь. В московских больницах остаются еще двое пострадавших при пожаре.

Напомним, возгорание в одном из складских помещений, принадлежащих типографской компании «Печатный экспресс», возникло утром 27 августа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Жертвами инцидента стали 17 человек — 14 гражданок Киргизии и трое жителей РФ.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)

Понедельник, 29 августа, объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.