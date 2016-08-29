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Спецборт с погибшими при пожаре на складе в Москве вылетел в Киргизию

Сейчас в московских больницах остаются еще двое пострадавших при трагедии

В Киргизию вылетел самолет с телами 14 погибших во время пожара на складе типографии в Москве гражданок республики, сообщил источник в авиационных кругах. 

«Самолет, специально прибывший из Киргизии, вылетел в Бишкек. На его борту тела всех погибших в результате пожара граждан Киргизии», — приводит ТАСС заявление источника.

По его словам, этот же спецборт забрал и одного пострадавшего во время трагедии, ему была амбулаторно оказана медицинская помощь. В московских больницах остаются еще двое пострадавших при пожаре.

Напомним, возгорание в одном из складских помещений, принадлежащих типографской компании «Печатный экспресс», возникло утром 27 августа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Жертвами инцидента стали 17 человек — 14 гражданок Киргизии и трое жителей РФ.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)

Понедельник, 29 августа, объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Спецборт с погибшими при пожаре на складе в Москве вылетел в Киргизию

Сейчас в московских больницах остаются еще двое пострадавших при трагедии

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