Москву ждет третья ночь длинных ковшей

В ночь на 29 августа в столице начался второй этап демонтажа объектов самовольного строительства. К работам приступили в полночь. Предварительно уполномоченные службы обеспечили все меры безопасности, отключив объекты от коммуникаций.

— Уже к 10 часам утра из 107 объектов было демонтировано более 90. Это 85% от общего количества самостроя, — сообщили «Известиям» в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Полностью второй этап сноса должны завершить в течение дня, к вечеру понедельника.

Сейчас работы продолжаются по объектам — идет разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Далее власти планируют приступить к этапу благоустройства территорий.

В черный список вошли 14 объектов в ЦАО (например, кафе «Му-му» у метро «Добрынинская» и «Хлеб насущный» на Зубовском бульваре), 19 точек — в ВАО, 16 — на юго-западе Москвы, по 9 объектов — в ЗАО и СВАО, 8 — на юго-востоке, 5 точек — на севере столицы. Больше всего объектов самостроя снесут в ЮАО — 24 точки, а меньше всего в СЗАО — всего 3. Общая площадь демонтируемых сооружений составляет 30,5 тыс. кв. м.

Все объекты, подлежащие сносу, — это кафе, палатки, магазины, которые были незаконно возведены в технической зоне метро, вблизи газовых и других важнейших городских инженерных сетей.

Из 107 объектов 30 было снесено собственниками самостоятельно, а 47 владельцев обратились к властям за помощью в демонтаже. Остальные предприниматели сносить свои торговые точки отказались. Но это никак не повлияло на принятое решение властей.

— Добровольцы, принявшие решение демонтировать объект своими силами или заявившие свое согласие на демонтаж, имеют право на получение компенсации. Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, — сообщили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Компенсация за снос объекта силами собственника составляет 55,5 тыс. рублей за 1 кв. м недвижимости. Владелец, обратившийся к городу за содействием в демонтаже, получит компенсацию в размере 51 тыс. рублей за 1 кв. м.

В списке под снос есть и торговый центр «Электрон» на Большой Семеновской улице. Его площадь составляет 2,3 тыс. «квадратов». Как сообщили в госинспекции, сегодня к утру была демонтирована треть объекта. Работы приостановлены в связи с увеличением трафика пассажиропотока и автотранспорта. Разбор конструкций возобновят в ночь на 30 августа.

По словам представителей Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, снос палаток и других объектов не стал для владельцев неожиданностью.



— Все владельцы самостроя получили уведомления о предстоящем демонтаже, арендаторов площадей предупредили при помощи специальных информационных щитов.

107 точек, подлежащих сносу, включили в перечень 28 июня — было принято постановление №356-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 08 декабря 2016 г. №829-ПП». Полномочия по административному сносу появились у города 29 августа, спустя два месяца после принятия постановления.

Напомним, что первый этап демонтажа самостроя в столице прошел полгода назад. В феврале 2016 года было снесено 103 торговых павильона возле станций метро.

— Город действует исключительно в рамках правового поля и в интересах жителей столицы. Устранение всех потенциальных угроз для населения входит в обязанности органов власти, и их бездействие в отношении самостроя может расцениваться как халатность. Ликвидация самовольных сооружений направлена в том числе на реализацию положений статьи 72 Конституции Российской Федерации по обеспечению общественной безопасности жителей, — заявляют в госинспекции.

Также стало известно, что будет составлен перечень объектов, попадающих под третий этап сноса самостроя. По заявлению главы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергея Шогурова, перечень можно ждать в течение полугода или ранее.

Правомерность принятия постановления №829-ПП и действий правительства Москвы установлена решением Московского городского суда от 24 декабря 2015 года, которым требования об отмене постановления оставлены без удовлетворения.

