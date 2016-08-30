Успеть до заката

На минувшей неделе германский канцлер Ангела Меркель совершила восточноевропейское турне. Она посетила Эстонию, где встретилась с президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом, и Чехию, где провела переговоры с президентом Милошем Земаном.

Ключевые темы обсуждения — перспективы развития Евросоюза в преддверии выхода из него Великобритании, урегулирование миграционного кризиса и защита внешних границ Шенгенской зоны, в том числе с точки зрения опасностей, которые якобы могут исходить со стороны России.

Но вот чешский президент Милош Земан является горячим сторонником развития экономических и партнерских отношений с Россией. В свое время он делал громкие заявления, осуждающие антироссийскую риторику Евросоюза, выступал против санкций в отношении России. И это неудивительно: Чехия зависит от российских энергоносителей, пополняет бюджет за счет российских туристов и растущего товарооборота. Все эти факторы останавливают чешские власти от вступления в антироссийскую коалицию в ущерб интересам собственной страны.

Сама Германия долгое время придерживалась аналогичной позиции. Отношения России и Германии успешно развивались и в советские годы, и в постсоветские. Золотая эра сотрудничества пришлась на время правления канцлера Герхарда Шредера. Товарооборот между двумя странами вырос многократно, и Германия стала крупнейшим партнером России не только в Европе, но и в мире.

Такое сотрудничество приносило очевидные преимущества. В начале своего правления это понимала и канцлер Ангела Меркель, однако в какой-то момент вопросы политики взяли верх над экономическими.

Что заставило Меркель действовать в интересах США?

Может быть, это связано с тем, что ее супруг трудится в крупной американской корпорации, или с ее прошлым, которое связывало ее со спецслужбами ГДР, или еще с какими-то нюансами ее биографии? Не знаю. Между тем в какой-то момент германский канцлер стала верным проводником воли США вопреки интересам собственного государства. Убедить чешского президента Земана в своей правоте Меркель вряд ли удастся — слишком разные взгляды у них на отношения с Россией и всем остальным миром.

Между тем проблемы, которые поднимает Меркель на встречах с потенциальными союзниками, не решались годами. Возьмем, например, тему мигрантов.

В марте этого года лидеры стран — членов Евросоюза заключили соглашение с властями Турции о том, чтобы возвращать нелегалов, прибывших через Турцию в Грецию, в обмен на безвизовый режим для турецких граждан. Турции также были обещаны €3 млрд и размещение в странах Евросоюза сирийских беженцев из Турции. Лидер Чехии Милош Земан раскритиковал тогда власти Германии за подобные уступки турецким властям. Сейчас уже понятно, что соглашение так и не будет реализовано. Глава Турции Реджеп Эрдоган пережил санкции со стороны России и потрясения внутри страны. Каждый день в новостях мы слышим о терактах в Турции. По сути дела, там идет гражданская война между элитарными группировками. И уже понятно, что вряд ли такую страну, как Турция, включат в Евросоюз.

Впрочем, большой вопрос, как долго еще протянет это объединение государств. Слишком велики проблемы глобального порядка. Британцы считаются самым прагматичным народом Европы, умеющим считать деньги, они в какой-то момент осознали, что Евросоюз — тонущий корабль, и как крысы, первыми побежали с него. Тем временем заявку о вступлении в Евросоюз отозвала Швейцария, о выходе из него заговорили Нидерланды, Италия, Испания и другие государства.

Боюсь, что век Евросоюза будет недолог. На это есть несколько причин. Первая —демографическая. Коренное население Европы сокращается, оно замещается выходцами из других регионов — Восточной Европы, Малой Азии, Северной Африки и даже Среднего Востока. Наплыв мигрантов делает невозможным воспроизводство европейской модели жизни. Мигранты устанавливают свои экономические порядки — занимаются специфической торговлей, не платят налоги. Теневой бизнес, уход от уплаты налогов — признаки черной экономики, проникающей в города Европы и разрушающей традиции социального государства, заложенные еще 70 лет назад. Высокие зарплаты, разнообразные социальные гарантии — под угрозой. Особенно ярко это можно отследить на примере Франции, которая погрязла в забастовках, инициируемых профсоюзами. По большому счету эта страна — авангард крушения европейской мечты.

Вторая причина — значительный экономический дисбаланс между уровнем жизни в Европе и других странах. В таких государствах, как Пакистан, Ливия, Турция, ВВП на душу населения составляет €9 тыс., тогда как в некоторых странах Евросоюза он зашкаливает за €100 тыс. Мечта о сытой жизни в Европе побуждает миллионы мигрантов, гонимых войной или нуждой, перемещаться в Евросоюз и постепенно перевозить туда свои семьи. С одной стороны, европейцы выступают против засилья приезжих, с другой — экономисты бьют тревогу: без мигрантов экономика Евросоюза якобы уйдет в минус.

Есть ли надежда на то, что эти проблемы удастся решить? В 2017 году в нескольких странах Евросоюза предстоят выборы глав государств, возможно, к власти придут новые политики, которые задумаются о причинах выхода Великобритании, об эскалации конфликта на Украине и других негативных сценариях, инициируемых прежде всего со стороны США, которые больше не заинтересованы в существовании сильной Европы и уже давно списали ее со счетов.

Вопрос только в том, успеют ли европейцы освободиться от американского диктата и сохранить Старый Свет, или точка невозврата уже пройдена?

Автор — профессор НИУ ВШЭ

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