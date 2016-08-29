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Понедельник,
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В Крым стало ездить в три раза больше иностранных туристов

Наиболее активны, по словам министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого, гости из Китая, которых интересуют военно-патриотическое направление и советское прошлое

По сравнению с прошлым годом спрос на туры в Крым у иностранных туристов вырос в три раза, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

«По информации туроператоров, запросы на крымские туры выросли в три раза. Если в 2015 году это были единицы, то сейчас иностранные туристы активно поехали. Пусть даже это будет небольшое количество, но сам факт их пребывания на территории Крыма уже о многом говорит и свидетельствует о росте интереса у иностранцев», — передает ТАСС слова Стрельбицкого.

Наиболее активны, по словам Стрельбицкого, туристы из Китая, которых интересуют военно-патриотическое направление и советское прошлое.

В начале августа Стрельбицкий заявил, что туристический поток в Крым с начала года вырос на 26,2% и приближается к отметке 2,7 млн человек. По данным Ростуризма, туристический поток в регион по итогам года может превысить 6 млн человек.

Ранее «Известия» сообщали, что окончательной официальной статистики по нынешнему туристическому сезону пока нет, однако в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) полагают, что объективные статистические данные подтвердят: этим летом в России туристический поток возрос по всем трем сегментам туризма — внутреннему, выездному и въездному. Такими оценками поделился с «Известиями» заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

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    Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

    В Крым стало ездить в три раза больше иностранных туристов

    Наиболее активны, по словам министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого, гости из Китая, которых интересуют военно-патриотическое направление и советское прошлое

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