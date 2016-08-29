Женщина пыталась покончить с собой на станции метро «Домодедовская»

Женщина пыталась покончить с собой в понедельник на станции «Домодедовская» Московского метрополитена. Однако машинист успел применить экстренное торможение, и пассажирка осталась жива. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.



Несчастный случай произошел около 13.50 мск. «Женщина, москвичка 54 лет, прыгнула на жесткий путь с целью покончить жизнь самоубийством», — цитирует телеканал «360» Мышляева.



По словам пресс-секретаря УВД, сотрудники полиции опросили очевидцев инцидента и машиниста электропоезда, которые подтвердили, что женщина намеренно попала на жесткий путь.



Для того чтобы достать женщину с путей, пришлось на 10 минут отключить электроснабжение. В результате инцидента движение поездов на Замоскворецкой линии временно задерживалось.

Движение по ветке восстановлено в полном объеме и осуществляется согласно расписанию.