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Женщина пыталась покончить с собой на станции метро «Домодедовская»

Машинист успел применить экстренное торможение

Женщина пыталась покончить с собой в понедельник на станции «Домодедовская» Московского метрополитена. Однако машинист успел применить экстренное торможение, и пассажирка осталась жива. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.

Несчастный случай произошел около 13.50 мск. «Женщина, москвичка 54 лет, прыгнула на жесткий путь с целью покончить жизнь самоубийством», — цитирует телеканал «360» Мышляева.

По словам пресс-секретаря УВД, сотрудники полиции опросили очевидцев инцидента и машиниста электропоезда, которые подтвердили, что женщина намеренно попала на жесткий путь.

Для того чтобы достать женщину с путей, пришлось на 10 минут отключить электроснабжение. В результате инцидента движение поездов на Замоскворецкой линии временно задерживалось. 

Движение по ветке восстановлено в полном объеме и осуществляется согласно расписанию. 

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Женщина пыталась покончить с собой на станции метро «Домодедовская»

Машинист успел применить экстренное торможение

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