Медведев поддержал идею проведения конгресса соотечественников в Крыму

Об этом глава правительства заявил, выступая на форуме «В единстве с Россией»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею проведения следующего Всемирного конгресса соотечественников на Крымском полуострове.
«Я думаю, что это хорошая идея», — сказал Медведев, выступая на форуме «В единстве с Россией».
Также Медведев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе форума, не останутся без реакции властей.
Предыдущий конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, прошел 5–6 ноября 2015 года в Москве. Он был пятым по счету и собрался в год 70-летия Великой Победы. Поэтому основной акцент в его работе был сделан на необходимости защиты исторической памяти, прежде всего правды о решающем вкладе в победу над фашизмом всех народов Советского Союза.
В нем приняли участие около 400 представителей российских общин из 97 стран.
Всего соотечественников за рубежом проживает около 30 млн человек.
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