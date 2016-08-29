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Понедельник,
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Медведев поддержал идею проведения конгресса соотечественников в Крыму

Об этом глава правительства заявил, выступая на форуме «В единстве с Россией»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею проведения следующего Всемирного конгресса соотечественников на Крымском полуострове.

«Я думаю, что это хорошая идея», — сказал Медведев, выступая на форуме «В единстве с Россией».

Также Медведев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе форума, не останутся без реакции властей. 

Предыдущий конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, прошел 5–6 ноября 2015 года в Москве. Он был пятым по счету и собрался в год 70-летия Великой Победы. Поэтому основной акцент в его работе был сделан на необходимости защиты исторической памяти, прежде всего правды о решающем вкладе в победу над фашизмом всех народов Советского Союза.

В нем приняли участие около 400 представителей российских общин из 97 стран.

Всего соотечественников за рубежом проживает около 30 млн человек.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Медведев поддержал идею проведения конгресса соотечественников в Крыму

Об этом глава правительства заявил, выступая на форуме «В единстве с Россией»

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