Медведев поддержал идею проведения конгресса соотечественников в Крыму

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею проведения следующего Всемирного конгресса соотечественников на Крымском полуострове.



«Я думаю, что это хорошая идея», — сказал Медведев, выступая на форуме «В единстве с Россией».



Также Медведев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе форума, не останутся без реакции властей.



Предыдущий конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, прошел 5–6 ноября 2015 года в Москве. Он был пятым по счету и собрался в год 70-летия Великой Победы. Поэтому основной акцент в его работе был сделан на необходимости защиты исторической памяти, прежде всего правды о решающем вкладе в победу над фашизмом всех народов Советского Союза.



В нем приняли участие около 400 представителей российских общин из 97 стран.

Всего соотечественников за рубежом проживает около 30 млн человек.

