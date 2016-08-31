Леди Ди: принцесса Уэльская и народная

31 августа 1997 года Mercedes S280 на огромной скорости врезался в стену тоннеля под мостом Альма на набережной Сены в Париже. В машине находились принцесса Уэльская Диана, ее спутник Доди аль-Файед, водитель и телохранитель. Водитель и Доди аль-Файед погибли на месте, телохранитель оказался единственным выжившим в автокатастрофе. Принцесса Диана скончалась в одной из парижских больниц через два часа после аварии. Ей было 36 лет.



Когда в 1981 году 20-летняя воспитательница детского сада Диана вышла замуж за принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, она стала одной из самых популярных женщин Великобритании, а затем и мира. Очень быстро стало очевидно, что речь идет не просто об истории Золушки — слава Дианы едва не затмила славу семьи, в которую она вошла.



В 1996 году, после развода с принцем Чарльзом, Диана потеряла титул Ее Королевского Высочества. Однако титул народной принцессы остался с ней навечно.

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