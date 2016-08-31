«На Дальнем Востоке на безработного приходится до четырех вакансий»

С конца прошлого года решением задач по привлечению в ДФО новых жителей и их трудоустройству стало заниматься специально созданное Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). О том, как получить землю на Дальнем Востоке, не отходя от компьютера, грозят ли новым фермерам штрафные санкции в случае неудачи, кто едет осваивать эти территории и почему это лучше делать коллективно, корреспонденту «Известий» Кириллу Кудрину рассказал генеральный директор агентства Валентин Тимаков.

— Сейчас работодатели Дальнего Востока активно привлекают трудовые ресурсы в регион. Какие организации обращаются к вам?

— Во-первых, это компании, работающие в рамках государственных программ. К примеру, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, на базе которого создается судостроительный кластер. До 2025 года там планируется создать несколько тысяч рабочих мест и свыше 600 — только в этом году. Есть частные компании. Для того чтобы стать нашим клиентом, компании достаточно соответствовать простым требованиям: не иметь долгов по зарплате перед работниками, соблюдать права работников, выполнять условия инвестиционных соглашений, если они есть. Работодатели могут зайти на наш сайт и заполнить онлайн-заявку, в течение 12 часов наши специалисты свяжутся с компанией и уточнят ее потребности. После составления технического задания мы готовы подписать соглашение и незамедлительно начать работать. Однако значительную долю контактов с работодателями мы инициируем сами: мы знаем рынок, понимаем потребности работодателей, поэтому в большинстве случаев действуем проактивно.

С нами работают около 120 компаний. Когда кто-то выходит на дальневосточный рынок, возникают вопросы: где взять людей, куда их поселить, как заключить соглашения с вузами, чтобы на предприятие шли студенты. Мы занимаемся организацией краткосрочного обучения персонала и переподготовкой, в том числе местных работников, которых сократили. На Дальнем Востоке на одного безработного приходится до четырех вакансий, но на эти вакансии нет людей с нужной квалификацией. Одна из задач, стоящих перед агентством, — связать потребности работодателей с возможностями образовательных учреждений.

— Как еще вы помогаете работодателям? Только консультированием, переобучением?

— Есть разные уровни поддержки. Сложные проекты ведем в ручном режиме. Сейчас хотел бы рассказать о типовых. От работодателей мы получаем заявки на подбор людей. С другой стороны, у нас есть заявки от людей, которые ищут работу. Благодаря партнерским отношениям с ведущими рекрутинговыми компаниями — Headhunter, Superjob, взаимодействию с государственным порталом «Работа в России» — наши объявления появляются на всех этих работных сайтах, а это 23 млн пользователей ежемесячно. В ответ на вакансии приходят резюме, которые мы переправляем работодателям. С декабря прошлого года мы трудоустроили 1,4 тыс. работников. Всего до конца этого года нужно «закрыть» 4 тыс. вакансий.

— С какими трудностями сталкиваются работодатели именно Дальнего Востока?

— Трудности разные. Это и дисбаланс на рынке труда, и ограниченный выбор квалифицированных кадров в условиях опережающего роста экономики. Но уже сейчас можно говорить, что к 2021 году благодаря новым инструментам развития экономики на Дальнем Востоке появятся более 80 тыс. новых рабочих мест. Задача агентства — обеспечить потребности компаний квалифицированными ресурсами. Конечно, мы стремимся сделать так, чтобы дальневосточники в первую очередь получили работу, чтобы они никуда не уезжали. Вместе с тем мы также сталкиваемся с низкой трудовой мобильностью граждан. Эта проблема должна быть переосмыслена не только в отношении Дальнего Востока, но и страны в целом.

— Россияне тяжело отрываются от насиженных мест. Как можно изменить это?

— Государство должно стимулировать людей переезжать туда, где им будет лучше и где они принесут больше пользы. В рамках нашего агентства есть специальная служба адаптации и поддержки переезжающих работников. Мы помогаем людям не только найти работу, но и обустроиться на новом месте: понять, в какую школу или детский сад вести ребенка. Агентство выступает в роли омбудсмена при решении вопросов с властями, и мы всегда находимся на стороне работника.

АРЧК ДВ также видит своей задачей способствовать повышению прозрачности рынка труда. Сейчас проектируется ряд соответствующих мер: планируется процедура добровольной аккредитации поставщиков кадровых услуг, ведение исследований рынка труда и заработных плат и т.д.

Еще один момент — теневая занятость. Треть дальневосточного рынка труда — это работающие в «теневом», незарегистрированном секторе экономики. В отличие от «серых» схем мы гарантируем работодателю, что привлеченные нами работники будут соответствовать своей квалификации, а работникам — что их не оставят без зарплаты, что всё будет в соответствии с законом.

— Что известно о людях, которые готовы переехать на Дальний Восток? Это романтики? Или они бегут от безвыходной ситуации у себя дома?

— Часть людей приезжают из регионов, где нет работы, из моногородов, где закрываются заводы. Но есть и те, для кого важнее профессиональный рост. Дальний Восток может быть мощным карьерным лифтом, прежде всего для молодежи. Кроме того, это здорово, когда человек решает начать большое дело с нуля, испытать себя.

— В несколько регионах программа «Дальневосточный гектар» запущена в пилотном режиме. Есть уже предварительные результаты?

— Сейчас программа работает в пилотном режиме: продолжается тестирование и настройка системы. О реальных результатах, по которым можно будет судить об эффективности программы, будет правильно говорить позже, когда с 1 октября программа заработает для всех дальневосточников и будет охватывать уже не девять пилотных районов, как это происходит сейчас, но всю территорию ДФО, а с 1 февраля 2017 года — уже для всех россиян появится возможность получить «дальневосточный гектар». На сегодня 101 участок уже отдан в пользование, 86 — в стадии заключения договора. По количеству заявок на получение участков лидируют Приморье и Хабаровский край.

— Как оформить землю?

— Оформить заявку на землю и подписать договор на получение участка в безвозмездное пользование просто. Шаг первый — нужно авторизоваться на сайте «НаДальнийВосток.РФ». Для этого у вас должна быть подтвержденная запись на Едином портале государственных услуг. Далее в разделе «карты» нужно сформировать свой участок и нажать кнопку «Подать заявление», прикрепив заявление и копию паспорта. В течение недели уполномоченный орган рассматривает заявление, и в случае одобрения вся процедура занимает от 30 до 50 дней. Но мы работаем над тем, чтобы она занимала не больше 10 дней.

— По закону, если участок не обрабатывался пять лет, его нужно вернуть. Какие штрафы предусмотрены для горе-землевладельцев?

— Штрафных санкций точно не будет. Наказания в данном случае даже вредны. Наоборот, мы должны стимулировать людей брать участки. Другое дело, что понятие «освоенный участок» пока не регламентировано. Конкретные критерии «освоенности» и механизмы контроля еще только предстоит утвердить правительству. Но уже сейчас можно сказать, что у граждан будет год на то, чтобы после выделения участка решить, чем конкретно на нем заниматься: сельским или приусадебным хозяйством, охотой, рыбной ловлей и т.д. Только после этого происходит внесение сведений о выбранном гражданином виде использования участка в государственный кадастр недвижимости.

— Некоторые считают, что бесплатная земля — это хорошо, но что с ней делать, если участок в глухой тайге, без коммуникаций?

— Логика в этом есть. При этом я знаю людей, которые по собственной воле хотят взять участок в тайге, поставить там дом, получать электричество за счет солнечной энергии. Для большинства, конечно, коммуникации важны. Людям можно посоветовать выбирать участки там, где уже есть инфраструктура либо уже выбрано много новых участков. Большой потенциал в этом плане мы видим в коллективном использовании земель. По закону, если больше 20 граждан получили смежные участки и они расположены компактно в границах населенного пункта или не более чем в 20 км от поселения, муниципальные власти обязаны оказать им содействие в обустройстве территории, построить коммунальную, транспортную, социальную инфраструктуру.

Справка «Известий»

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке было учреждено в сентябре 2015 года в форме автономной некоммерческой организации, учредителем которой выступает правительство в лице Министерства по развитию Дальнего Востока. Агентство выполняет государственную задачу по обеспечению экономики ДФО квалифицированными кадрами, привлечению новых жителей. Отдельным направлением работы является развитие местных управленческих команд. Задача агентства — не только привлечь людей на новое место, но и сделать так, чтобы они остались жить и работать на Дальнем Востоке. Услуги агентства бесплатны. Агентство также отвечает за сопровождение программы «Дальневосточный гектар» и выполняет функцию «одного окна» для граждан, интересующихся возможностью получения гектара.