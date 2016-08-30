Отставка Русеф может спровоцировать «латиноамериканскую осень»

Уход Дилмы Русеф с поста президента однозначно повлияет на развитие российско-бразильских отношений, но эти изменения не будут радикальными. Об этом «Известиям» заявил руководитель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству со странами БРИКС при комитете Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

— Я не раз беседовал на тему импичмента со своими бразильскими коллегами, и у меня возникло ощущение, что кардинальных изменений произойти не должно. Бразилия является членом БРИКС и имеет огромный товарооборот с другими странами объединения, а потому выпадать из него и переориентироваться на США она не станет. Аналогичная ситуация наблюдается и в бразильском бизнесе. Я общался с местными предпринимателями, и они также не готовы отдаляться от России и других членов БРИКС. Вместе с тем понятно, что какие-то коррективы в стиль отношений со сменой лидера страны всё же будут внесены, — говорит Андрей Климов.

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии либо вечером 30 августа, либо утром 31-го должно пройти финальное голосование по импичменту президента Дилмы Русеф. Однако она явно не намерена сдаваться просто так.

— У меня нет ни малейшего намерения уходить в отставку. Я не сделаю им (политическим противникам. — «Известия») такого подарка, — сказала президент в одном из своих последних интервью.

Для отставки Русеф необходимо, чтобы эту инициативу поддержали по меньшей мере две трети сенаторов, то есть как минимум 54 законодателя. Судя по последнему голосованию, состоявшемуся 10 августа и касавшемуся вопроса продолжения импичмента, шансов остаться на посту президента у Дилмы Русеф немного — «за» проголосовали 59 парламентариев.

Последнее голосование по вопросу импичмента будет открытым. Сенаторы по очереди будут подходить к микрофону и объявлять о своем решении. До этого они получат возможность выступить перед коллегами с 10-минутной речью. Именно этим объясняется, что процедура вынесения окончательного решения может затянуться до 31 августа.

Если импичмент будет одобрен, вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности Русеф, останется на этом посту до конца 2018 года, когда в Бразилии должны пройти президентские выборы. В противном случае Дилма Русеф немедленно вернется к исполнению своих обязанностей.

Как считает руководитель научно-информационного центра Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко, объявление импичмента Дилме Русеф ознаменует собой начало «латиноамериканской осени».

— Мишел Темер возьмет курс на форсирование приватизации, в том числе и государственной нефтяной компании Petrobras. Будут резким образом урезаться социальные статьи бюджета и программы, позволившие вывести из нищеты и голода миллионы людей. Всё это может вызвать массовые протесты, аналогичные тем, что идут сейчас в Аргентине, где также проводится антисоциальная политика. Так же как в странах Ближнего Востока в свое время началась «арабская весна», здесь постепенно вступает в права «латиноамериканская осень» с перспективой превращения ее в «зиму», — подчеркнул Александр Харламенко.

Противники Дилмы Русеф объясняют процесс импичмента финансовыми махинациями, которые она якобы совершила в первые месяцы своего второго президентского срока. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Сама Русеф неоднократно заявляла, что не считает себя виновной, а инициативу об импичменте — политически мотивированной.