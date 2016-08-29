Начавшие голодовку в Ростовской области шахтеры получили зарплату

Часть долгов по зарплате получили более 200 шахтеров четырех шахт компании «Кингкоул» в Ростовской области. Ранее они объявили голодовку.



Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике правительства региона.

23 августа сообщалось, что шахтеры в Ростовской области объявили голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты. К акции присоединились более 100 сотрудников предприятий, принадлежащих компании «Кингкоул».

По данным инициативной группы шахтеров, задолженность компании перед 2,2 тыс. сотрудников превышает 300 млн рублей, она копилась полтора года.

В состав компании «Кингкоул» входили шахты «Алмазная», «Гуковская», «Ростовская» и «Замчаловская», все они находятся в состоянии банкротства, некоторые уже представляют опасность для жизни. По данным администрации Ростовской области, на ликвидацию шахт требуется 2 млрд рублей.

Генеральный директор компании «Кингкоул» Владимир Пожидаев 12 августа решением суда был арестован. Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса о невыплате зарплаты более двух месяцев и злоупотреблении полномочиями. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

