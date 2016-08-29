Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Число жертв теракта в Йемене возросло до 71

Ранения получили около 98 человек

Число жертв теракта в городе Аден на юге Йемена увеличилось до 71. Ранения получили не менее 98 человек.

Ранее источник в местных органах власти сообщил о 65 погибших и 55 раненых, по информации агентства «Синьхуа».

Напомним, взрыв произошел в понедельник утром. Террорист-смертник подорвал себя на заминированном автомобиле рядом с лагерем ополчения, лояльного властям страны.

Позже стало известно о том, что ответственность за нападение взяла группировка ИГИЛ (запрещена в России).

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Число жертв теракта в Йемене возросло до 71

Ранения получили около 98 человек

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке