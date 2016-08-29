Число жертв теракта в Йемене возросло до 71

Ранения получили около 98 человек
Число жертв теракта в городе Аден на юге Йемена увеличилось до 71. Ранения получили не менее 98 человек.
Ранее источник в местных органах власти сообщил о 65 погибших и 55 раненых, по информации агентства «Синьхуа».
Напомним, взрыв произошел в понедельник утром. Террорист-смертник подорвал себя на заминированном автомобиле рядом с лагерем ополчения, лояльного властям страны.
Позже стало известно о том, что ответственность за нападение взяла группировка ИГИЛ (запрещена в России).
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