Число жертв теракта в Йемене возросло до 71

Число жертв теракта в городе Аден на юге Йемена увеличилось до 71. Ранения получили не менее 98 человек.

Ранее источник в местных органах власти сообщил о 65 погибших и 55 раненых, по информации агентства «Синьхуа».

Напомним, взрыв произошел в понедельник утром. Террорист-смертник подорвал себя на заминированном автомобиле рядом с лагерем ополчения, лояльного властям страны.

Позже стало известно о том, что ответственность за нападение взяла группировка ИГИЛ (запрещена в России).