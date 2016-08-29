Кандидата от «Единой России» убили в Ставропольском крае

Кандидата в депутаты сельсовета от «Единой России» Галину Ищенко убили в станице Незлобной Георгиевского района Ставропольского края.

Известно, что Галина Ищенко занималась предпринимательской деятельностью и возглавляла «Союз индивидуальных предпринимателей Незлобненского сельсовета».

В выборах она принимала участие впервые, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета Георгиевского муниципального района Александра Стрельникова.

По факту убийства заведено уголовное дело.