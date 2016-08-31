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Среда,
31 августа
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Россия напишет правила для трансграничного использования беспилотников

НП ГЛОНАСС стало первым российским участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС, объединяющее крупнейшие российские телекоммуникационные компании, стало первым российским участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем (Global UTM Association).  

Цель Global UTM Association — выработка мер по интеграции малых беспилотных авиационных систем (БАС) в национальные системы воздушного пространства, разработка и унификация технических стандартов. Организация основана в июне 2016 года.

Именно НП ГЛОНАСС совместно с «Российскими космическими системами», «Ростелекомом» и другими компаниями сейчас разрабатывает систему управления трафиком и контроля применения малых БАС с использованием возможностей навигационной системы ГЛОНАСС. Ее предстоит состыковать с международными техническими стандартами применения малых БАС, которые как раз сейчас и вырабатываются в рамках Global UTM Association.

— Сотрудничество с такой влиятельной организацией, как Global UTM Association, максимально гармонизирует предложения участников российского рынка БАС с мировыми требованиями, особенно сейчас, когда формируется проектный консорциум российских предприятий и организаций для ускоренного создания и внедрения в России системы управления трафиком и контроля применения малых беспилотных авиационных систем, — рассказал Александр Гурко, президент НП ГЛОНАСС. 

Как ранее заявлял «Известиям» Александр Гурко, до конца этого года планируется сформировать концепцию рынка применений беспилотных технологий, а принципы регуляторики будут выстраиваться в следующем году. Цель — к концу следующего года полностью сформировать все основные контуры нормативной базы и технического регулирования, чтобы беспилотные системы уже могли бы применяться для развития бизнеса.

В России вопросы о легализации малых БАС (массой до 30 кг) до сих пор решались бессистемно, что уже привело к законодательной коллизии, из-за которой в течение полугода дважды корректировался Воздушный кодекс (ВК). После вступления в силу новой редакции ВК (вскоре измененной) в марте 2016 года получилось, что даже на авиамодель нужно оформлять сертификат летной годности как на настоящее воздушное судно, а его владельцу необходимо пройти обучение, как пилоту магистральной авиации. Ужесточение ВК вызвало негодование у авиамоделистов и производителей беспилотников — они утверждали, что развивающаяся отрасль умрет, так как процедуры сертификации и регистрации малых БАС не разработаны, государственные органы, которые должны выполнять эти функции, не обладают необходимыми инфраструктурой, бюджетом и штатом. Уже в июне этого года Госдума приняла новые поправки в ВК, либерализовавшие воздушное законодательство для БАС взлетной массой не более 30 кг. В результате обязательная государственная регистрация осталась лишь для БАС тяжелее 30 кг, порядок же учета легких БАС — менее 30 кг — еще предстоит определить. 

— Мы приступили к разработке необходимой нормативной базы для малых БАС и при этом понятно, что рынок беспилотных технологий нужно развивать с оглядкой на общемировые тренды, чтобы не остаться изолированными от мирового транспортного пространства, — пояснил Алексей Семенов, директор департамента программ развития Минтранса РФ. — БАС в обозримом будущем так или иначе будут работать и на трансграничном пространстве. Поэтому присоединение российского участника к Global UTM Association — это важный шаг.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Россия напишет правила для трансграничного использования беспилотников

Россия напишет правила для трансграничного использования беспилотниковНП ГЛОНАСС стало первым российским участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем

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Анатолий Вассерман

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