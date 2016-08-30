Россияне больше хотят учиться, чем лечиться и отдыхать

Исследовательский центр сервиса Superjob.ru проанализировал предпочтения россиян в выборе компенсационного пакета, опросив в августе 1600 респондентов во всех регионах страны. Оказалось, что россияне стали больше значения придавать бесплатному обучению, питанию и проезду на общественном транспорте и меньше заботиться о своем здоровье. Например, сотрудников, предпочитающих пройти обучение за счет компании, стало на 7% больше, чем тех, кто хочет бесплатно получать услуги по полису добровольного медицинского страхования (ДМС).

По данным Superjob.ru, 44% сотрудников компаний предпочитают в качестве дополнительных льгот — обучение за счет работодателя, и это на 3% больше, чем в 2014 году. При этом для мужчин обучение важнее, чем для женщин (46% против 43). Также желание учиться напрямую зависит от возраста: чем старше работник, тем реже он высказывает желание получать новые знания.

— Зарплата и карьерный рост напрямую не зависят от прохождения курсов повышения квалификации. Но новые навыки, подтвержденные «корочкой», повышают мобильность на рынке труда. При переходе на новую работу можно претендовать на более высокие позиции, — говорит завотделом мониторинга экономики образования Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Наталья Бондаренко.

Несмотря на повышение запроса россиян на обучение внутри компаний, всё меньше работодателей дают им такую возможность. Наталья Бондаренко рассказала, что в 2015 году 63% российских фирм тратили средства на повышение квалификации и стажировки своих сотрудников. В 2013 году таких предприятий было 72%. Больше всего шансов пройти обучение у работников промышленных предприятий (74%), транспортных и коммуникационных компаний (65%), строительных фирм (64%). Наименее охотно занимаются повышением квалификации персонала торговые организации (49%).

— Работодатель всегда неохотно расстается с деньгами, независимо от того, на что эти деньги предназначаются. Сейчас, учитывая ситуацию в стране, обучение воспринимается как расходная статья, а не «инвестиция в будущее». Большинство работодателей надеются, что кандидаты будут обучаться в процессе работы, — говорит руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «Юнити» Георгий Самойлович. Он отмечает, что если компании и обучают своих сотрудников, то речь идет в основном о технике безопасности. Если этого не сделать, то надзорные органы выпишут штраф.

Из опроса Superjob.ru также следует, что россияне стали больше ценить бесплатное питание и оплату проезда на общественном транспорте. В то же время — меньше внимания уделять своему здоровью и отдыху.

Например, в 2016 году по сравнению с 2014-м количество желающих получить дополнительные дни отпуска сократилось с 15 до 13%. А тех, кто хочет иметь в соцпакете возможность бесплатно ходить в бассейн или спортклуб, — с 31 до 30%. Интерес и к бесплатному ДМС снизился с 39 до 37%.

— У большинства работающего населения страны за год доходы сократились на 10–20%, люди хотят хоть частично компенсировать то, что они потеряли, — говорит секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Интерес россиян к товарам, которые они производят, остается стабильно низким. Только 7% работников хотели бы приобретать со скидкой продукцию или услуги своих компаний.

— В кризисные 1990-е, например, работницам ивановских швейных фабрик вместо денег выдавали для реализации полотенца, халаты и наволочки. Люди не хотят опять получать зарплату натурой, — сказал первый замгендиректора НИИ труда Минтруда РФ Александр Разумов.

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