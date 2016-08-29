Минтруд зарегистрировал снижение уровня безработицы на 0,7%

Уровень официальной безработица за неделю снизился на 0,7% и составил около 920,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.



«С 17 по 24 августа 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 0,7% и составила 920 811 человек (по состоянию на 17 августа 2016 года — 927 671 человек)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве пояснили, что снижение численности безработных граждан было зарегистрировано в 72 регионах, а рост количества безработных наблюдался только в девяти регионах.

Также отмечается, что по состоянию на 24 августа 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости, составило 1,4 млн единиц.