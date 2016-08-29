РФ получила от Турции гарантии усиления мер безопасности в аэропортах

Москва получила от Анкары гарантии усиления мер безопасности в аэропортах республики в связи в возобновлением чартерного авиасообщения между странами, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 1».



«Среди таких мер можно назвать усиленный досмотр — порядка 20% от в целом потока пассажиров непосредственно при выходе на посадку», — сказал Соколов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, корректирующий меры в отношении Турции. Напрямую были отменены два ограничения — рекомендация воздерживаться от продажи туров на курорты Турецкой Республики и запрет на чартерные авиаперевозки в эту страну.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств.

