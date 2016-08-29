Московский театр поэтов откроется на Патриарших прудах

У московских поэтов появится своя сценическая площадка в центре города
Московский театр поэтов (МТП) получит собственное помещение на Патриарших прудах, после того как там закончатся ремонтные работы.
Пока постановки коллектива будут идти на базе Центра драматургии и режиссуры.
Сам творческий проект МТП существует давно, но до недавнего времени имел формат «кружка по интересам».
Поэты выступали перед аудиторией в театральных постановках, на городских мероприятиях и поэтических фестивалях, но своей сцены не имели.
Решение выделить театру отдельное помещение было принято недавно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
По словам руководителя театра Владислава Маленко, свое желание сотрудничать с театром на новой сцене уже выразили многие поэты, например Вера Полозкова.
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