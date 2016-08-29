В Крыму из военнослужащих запаса сформировали оборонные подразделения

В Севастополе из военнослужащих запаса сформированы подразделения территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Подразделения были созданы на базе севастопольского соединения морской пехоты Черноморского флота. Меры были введены в рамках мероприятий по проверке боевой и мобилизационной готовности Южного военного округа.

«Военными комиссариатами Республики Крым и города Севастополя отобрано свыше 500 граждан, пребывающих в запасе, которые пройдут военные сборы на воинских должностях в соответствии с учетными специальностями в подразделениях морской пехоты и береговых войск ЧФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время с участниками военного сбора проводятся занятия по одиночной подготовке и слаживанию подразделений.

Также в материале уточняется, что военнослужащие запаса примут участие в учениях «Кавказ-2016».