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В Крыму из военнослужащих запаса сформировали оборонные подразделения

Меры были введены в рамках мероприятий по проверке боевой и мобилизационной готовности Южного военного округа

В Севастополе из военнослужащих запаса сформированы подразделения территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Подразделения были созданы на базе севастопольского соединения морской пехоты Черноморского флота. Меры были введены в рамках мероприятий по проверке боевой и мобилизационной готовности Южного военного округа.

«Военными комиссариатами Республики Крым и города Севастополя отобрано свыше 500 граждан, пребывающих в запасе, которые пройдут военные сборы на воинских должностях в соответствии с учетными специальностями в подразделениях морской пехоты и береговых войск ЧФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время с участниками военного сбора проводятся занятия по одиночной подготовке и слаживанию подразделений.

Также в материале уточняется, что военнослужащие запаса примут участие в учениях «Кавказ-2016».

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В Крыму из военнослужащих запаса сформировали оборонные подразделения

Меры были введены в рамках мероприятий по проверке боевой и мобилизационной готовности Южного военного округа

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