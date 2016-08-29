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Полицейские задержали двоих участников массовой драки в Башкирии

Стражами правопорядка продолжается проверка по факту данного инцидента, в котором, предположительно, принимали участие 90 человек

Полицейские задержали двоих предполагаемых зачинщиков массовой драки в Башкирии, в которой участвовали около 90 человек и в результате которой несколько получили телесные повреждения. Стражами правопорядка продолжается проверка по факту данного инцидента.

По информации «Свободной прессы», сообщение о драке в селе Байгильды поступило в дежурную часть районного отдела МВД вечером 27 августа. 

В свою очередь, портал ProUfu.ru со ссылкой на местного жителя уточняет, что в драке принимало участие около 90 человек. 

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Полицейские задержали двоих участников массовой драки в Башкирии

Стражами правопорядка продолжается проверка по факту данного инцидента, в котором, предположительно, принимали участие 90 человек

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