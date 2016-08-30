Массовых чартерных перевозок в Турцию в этом году не будет

Уже на следующий день после отмены ограничений на чартерные авиаперевозки в Турцию российские туроператоры начали продавать путевки в Анталью. Первый чартерный рейс из России в Турцию должен состояться уже на следующей неделе. Однако о восстановлении массового потока в этом году говорить уже не приходится.

Как заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, отрасли понадобится как минимум месяц, чтобы организовать перевозки. А через это время спрос будет уже столь незначительным, что массовые полеты станут неинтересны уже самим операторам.

— Уже через 2–3 недели начнется снижение высокого сезона и объемы будут незначительны. Поэтому туроператоры будут входить на этот рынок осторожно и по максимуму разворачиваться не будут. Ожидать восстановления рынка в этом году до уровня прошлого года смысла не имеет. Массовых перевозок в этом сезоне не будет, — считает Александр Курносов.

Председатель Ассоциации аэропортов России Виктор Горбачев прогнозирует, что для возобновления чартерных рейсов в объемах, сопоставимых с объемами прошлого года, понадобится по меньшей мере 2–3 месяца.

— Отказаться от перевозок можно за одну минуту, а вот возобновить — это целая проблема, — сказал он «Известиям». — Во-первых, надо, чтобы были готовы авиакомпании, чтобы у них были свободные провозные емкости. Кроме того, должны быть и запасные борта. Нужно договариваться с аэропортом Антальи. Наверное, многих специалистов, число которых было рассчитано на количество чартерных рейсов, пришлось увольнять — они же не будут сидеть без дела почти год. Значит, они разошлись по другим предприятиям и начали работать там. То есть старых сотрудников уже не наймешь, а новых надо учить. Кроме того, надо договориться с диспетчерами, ведь в воздухе появится несколько десятков новых бортов. С учетом всех этих факторов для возобновления перевозок нужно 2–3 месяца. Можно полететь в Турцию чартером хоть послезавтра, но это будут единичные полеты. А в Анталье раньше каждые 10 минут садились машины.

По прогнозам Александра Курносова, за осенние месяцы турпоток в Турцию будет порядка 10–20% от уровня прошлого года.

Эксперт Общественной палаты по защите прав туристов и пассажиров Роман Бобылев считает, что при самом благоприятном стечении обстоятельств в сентябре турпоток может достичь не более четверти от уровня сентября прошлого года, а в октябре еще меньше.

— Можно сказать, что это будет своего рода бонусная программа для российских туроператоров, которая как-то их поддержит. Но сезон уже прошел, большинство российских граждан, планировавших отпуск в летние месяцы, уже отдохнули, поэтому я не думаю, что будет большой спрос. Тем не менее определенная категория людей ждала открытия этих чартерных перевозок, и они, скорее всего, сразу же поедут туда отдыхать, — добавил Роман Бобылев.

По его словам, туроператоры не будут рисковать и запускать большое количество самолетов в Турцию в ближайшие месяцы.

— Думаю, что чартерные программы появятся уже на этой неделе, но чтобы самолеты заполнялись, должно будет пройти по меньшей мере две недели. Не думаю, что сейчас туроператоры выставят большое количество бортов, потому что даже регулярные рейсы сейчас не заполнены на 100%. Конечно, если будут запущены чартерные рейсы, то стоимость билетов упадет минимум на 20%. Кроме того, может сработать отложенный спрос: многие ждали, пока откроют Турцию, и никуда не ехали, — сказал он.

В июле «Известия» сообщали, что, несмотря на достигнутые с турецким руководством соглашения о двустороннем сотрудничестве, массовые чартерные перевозки в этом году возобновить не успеют и туристический сезон для Турции полностью провален. Итоговых данных по числу отдохнувших в этой стране российских туристов пока нет, однако эксперты сходятся во мнении, что оно в десятки раз ниже показателей прошлых лет: в 2014 году, по данным Росстата, количество выездных турпоездок в Турцию составило 4,2 млн, а в 2015 году — 3,4 млн.

При этом представители индустрии признают, что потери понесла и российская сторона. Туроператор и турагентство получают примерно $100 с одного туриста, то есть с учетом того, что в Турцию могли полететь 3 млн человек, которые в итоге не полетели, упущенная прибыль российской туристической отрасли составила около $300 млн. Александр Курносов утверждает, что примерно половину этой суммы удалось «отбить» за счет переориентирования части потока на российские курорты.

По его оценкам, в 2016 году рынок внутреннего туризма увеличился на 10%, а в год на российских курортах отдыхает более 15 млн человек: примерно 5–6 млн — в Крыму, столько же — в Краснодарском крае, 3–4 млн — в Кавминводах. При этом с путевок на российские курорты у туроператорв маржа меньше. Кроме того, часть туристов, которые раньше отдыхали в Турции, отправились в Болгарию, Грецию и Кипр, но пока итоги сезона не подведены. Тем не менее эксперты считают, что полностью компенсировать потери от закрытия чартерных перевозок в Турцию индустрии не удалось.

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