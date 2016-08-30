В Госдуме просят Центробанк снизить ключевую ставку до 8,5% годовых

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов обратился к председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной с письмом (есть в распоряжении «Известий»), в котором просит на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое назначено на 16 сентября, снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта.

В письме Емельянов отмечает, что в результате проводимой ЦБ политики для российских кредитных организаций стало более привлекательным размещать денежные средства на счетах Банка России, в результате компании реального сектора не могут привлечь средства на развитие производства своих компаний.

Глава комитета ГД по экономической политике Анатолий Аксаков, представляющий «Справедливую Россию», поддерживает предложение своего первого зама Михаила Емельянова и считает, что для этого есть объективные причины.



— Во-первых, инфляция у нас будет не выше 7%. Как правило, ключевая ставка коррелирует с уровнем инфляции. Во-вторых, наша экономика нуждается в относительно дешевых кредитных ресурсах. Можно сказать, что ЦБ фактически контролирует ситуацию на финансовом рынке, результатом чего стал стабильный рубль, который даже укрепляется и не зависит от цены на нефть на мировых рынках. Я надеюсь, что ЦБ примет ответственное решение снизить ключевую ставку, и рассчитываю, что до конца года она будет составлять 8% или ниже, — объяснил депутат.



Зампред комитета, депутат от партии «Единая Россия» Виктор Климов считает этот вопрос прописной истиной, решение которого, однако, «зависит от мониторинга ключевых показателей ЦБ». Депутат от КПРФ Александр Потапов согласен с членами своего комитета и сам неоднократно выступал за снижение ключевой ставки.



— Это правильно, потому что людям и промышленности надо работать. Но правительство объясняет, что в силу какой-то нашей российской специфики, это делать нецелесообразно. И если сравнивать Россию с другими странами, то там ставки гораздо ниже, условия для тех, кто получает кредит, значительно лучше. И работает в итоге всё эффективнее. Это не решит всех экономических вопросов, но это один из факторов, по которым нужно менять политику, — заявил Александр Потапов.



Зампред комитета по экономической политике, представляющий ЛДПР, Владимир Семенов считает, что вопрос снижения ставки сейчас не так актуален, как, например, проблема перестрахования банков, выдающих кредиты. Так как заемщики вынуждены предоставлять банкам дополнительные залоговые обеспечения.



— У нас сейчас немного не те предпосылки, которые позволили бы нам снизить ставку. Думаю, это скорее приведет к разгону инфляции. Доступность денег ограничивается проблемами, которые нужно решить до снижения ключевой ставки, — пояснил Семенов.



Действующий уровень ключевой ставки (10,5% годовых) был установлен 10 июня 2016 года и заморожен 29 июля. До этого шесть заседаний совета директоров заканчивались сохранением ставки на уровне 11% годовых. Как следует из свежего обзора финансовой стабильности ЦБ, регулятор не исключает снижения ключевой ставки на 0,25–0,5 п.п., то есть до уровня 10–10,25% годовых.



«Во второй половине июня 2016 года после снижения ключевой ставки Банком России сохранились рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятором на горизонте трех месяцев, — следует из документа. — Спред между ставками RUB FRA 3x6 и Mosprime 3M в этот период в среднем составил минус 50 базисных пунктов (б.п.), а вмененная ставка RUONIA через три месяца, заложенная в кривую доходности ROISfix, — 10,1% годовых. Это свидетельствует об ожиданиях снижения ключевой ставки Банка России на 25–50 б.п. в III квартале 2016 года».

По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, «в условиях развитых финансовых рынков подобные индикаторы действительно довольно точно отражают ожидания большинства участников рынка, при этом даже в этих случаях их интерпретируют с осторожностью».



— В России финансовые рынки пока не достигли достаточно высокого уровня развития, поэтому ориентироваться на них можно с еще меньшей степенью уверенности, — отмечает представитель Бинбанка. — Тем не менее действительно с середины июня спред между ставками RUB FRA 3x6 и Mosprime 3M устойчиво превышал 0,4, хотя ранее он был более волатильным.



По наблюдениям Натальи Ващелюк, ближайшее заседание совета директоров ЦБ является опорным (в этот день состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и будет опубликован доклад о денежно-кредитной политике).



— Именно на опорных заседаниях с большей уверенностью можно ожидать изменения процентной ставки, — отмечает представитель Бинбанка. — Мы считаем, что 16 сентября ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п.: динамика инфляции согласуется с прогнозом регулятора, уровень инфляционных рисков не возрастает. Более значительному смягчению политики во многом препятствует отсутствие финального бюджетного плана на ближайшие 2–3 года: официально не утверждены объемы расходов и доходов, уровень бюджетного дефицита, способы его финансирования и прочие параметры. В подобных условиях сложнее прогнозировать динамику развития экономики и влияние на нее решений в области монетарной политики.



Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков считает наиболее вероятным снижение ключевой ставки еще на 0,5 п.п. в конце сентября.



— Продолжающееся замедление инфляции уменьшает инфляционные риски, которые ЦБ считает очень важными, — пояснил представитель ВТБ24. — При этом динамика промышленного производства неустойчива, рост экономики явно требует стимулирования. Им может стать снижение процентных ставок по кредитам, которое обычно происходит вслед за снижением ключевой ставки.



По данным ЦБ, уровень инфляции в июле 2016 года составил 7,2% в годовом выражении (в июне — 7,5%). Годовой прогноз Банка России по инфляции в 2016 году составляет 5–6%. Цель ЦБ по инфляции — 4% в 2017 году. Как отмечает регулятор, инфляция замедляется в целом в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, этому способствуют экономические условия: стабильная ситуация на российском финансовом рынке, сохранение слабого потребительского спроса, индексация регулируемых цен и тарифов в соответствии с ранее заявленными планами.



— С учетом принятого решения и сохранения текущей направленности денежно-кредитной политики годовая инфляция составит менее 5% в мае 2017 года и достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года, — уверены в ЦБ.



При этом инфляционные ожидания россиян, по данным компании «ИнфоМ», снизились незначительно — с 8,55% в марте до 8,5% в апреле 2016 года. По мнению ЦБ, этот показатель всё еще находится на повышенном уровне, «особенно с учетом текущей инфляционной динамики». Как указывает регулятор, в 2013 году при аналогичном росте цен уровень инфляционных ожиданий был существенно ниже.

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