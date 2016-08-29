ЦБ обнаружил избыток ликвидности в региональных банках

Банк России обнаружил избыток ликвидности в региональных банках, которые из-за разницы во времени и высоких инфраструктурных издержек имеют затрудненный доступ на денежный рынок, сообщает регулятор в очередном обзоре об условиях проведения денежно-кредитной политики. ЦБ уже отмечал, что переход от дефицита ликвидности банковского сектора к профициту состоится в начале 2017 года и будет неравномерным — сначала к нему перейдут крупные госбанки, а затем и другие кредитные организации.

«Сложившаяся сегментация рынка и его концентрация преимущественно в Московском регионе ограничивают перераспределение ликвидности между мелкими региональными банками. Это связано как с инфраструктурными, так и с географическими особенностями страны. Большое количество часовых поясов в России, высокие издержки обслуживания терминалов для доступа к биржевым операциям затрудняют развитие денежного рынка в регионах. В результате избыток ликвидности со счетов региональных банков не может попасть на счета банков, испытывающих потребность в привлечении средств», — сообщает регулятор.

Переход к профициту ликвидности — историческое событие для рынка. Это означает, что банки вместо потребности в деньгах от ЦБ будут иметь их излишки, которые регулятор будет привлекать во вклады, тогда как раньше выдавал банкам кредиты. В прошлые годы ситуация профицита возникала на короткое время, однако она никогда не была устойчивой. Теперь же из-за больших объемов расходования средств Резервного фонда Минфином профицит станет новой реальностью.

Профицит ликвидности сегодня, по оценкам ЦБ, уже имеет место в некоторых госбанках, «дочках» иностранных кредитных организаций и региональных банках. Профицит ликвидности сложился, например, в Ситибанке.

— Профицит ликвидности — нормальное состояние для АО «Ситибанк», вытекающее из собственных стандартов управления ликвидностью и особенности структуры активов и пассивов банка. Уровень профицита ликвидности находится в допустимых для банка значениях, имеет некоторую тенденцию к увеличению, — рассказал «Известиям» руководитель валютно-финансового департамента Citi Россия Денис Коршилов.

Среди опрошенных «Известиями» банков из числа топ-50 большинство заявляет о том, что ситуация с ликвидностью колеблется в ту или иную сторону в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры. При этом некоторые банки («Российский капитал», ВТБ24, УБРиР) чаще выступают нетто-заемщиками, другие (Ситибанк) — нетто-кредиторами.

— Мы на постоянной основе оптимизируем нашу позицию по ликвидности исходя из текущего рынка. В целом наш инструментарий по работе с ликвидностью позволяет работать в любой ситуации (будь то профицит или дефицит), — рассказывает директор департамента финансирования банковских операций ЮниКредит Банка Кирилл Панов.

По подсчетам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, в августе переход к профициту несколько ускорился за счет значительного притока средств по бюджетному каналу. Так, среднее за 29 дней августа значение структурной ликвидной позиции банковского сектора составило 443 млрд рублей, а за аналогичный период июля — 617 млрд рублей, таким образом, сокращается масштаб дефицита ликвидности.

Доступ к рынку межбанковского кредитования сегодня затруднен не только географически и инфраструктурно, но и из-за общего изменения этого рынка, добавляет руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

— В связи с существенными изменениями в банковском секторе из-за постоянного отзыва лицензий у кредитных организаций произошло резкое снижение количества открытых лимитов на банки, особенно второго эшелона. Соответственно, рынок МБК фактически стагнирует, — констатирует он.