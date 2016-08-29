«Башнефть» выросла на новостях о продаже доли «Роснефти» за $5 млрд

Акции «Башнефти» на торгах Московской биржи росли на 5% на новостях о возможности продажи 50,08% акций компании за $5 млрд — по состоянию на 15.53 мск акции российской компании росли на 5,1% и составляли 3,178 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. К концу дня динамика составила 2,25%.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава «Роснефти» Игорь Сечин сделал предложение правительству о покупке «Роснефтью» государственной «Башнефти» за $5 млрд в рамках приватизации.

Эта цена выше рыночной, отметили источники. После сделки государство могло бы получить еще $11 млрд благодаря продаже 19,5% акций самой «Роснефти», сказали источники.



Таким образом, общие поступления государству составят $16 млрд. Это может вдвое снизить прогнозируемый на этот год дефицит бюджета, отметил один из источников.



Как отмечает агентство, предложение Сечина основано на заключении консультанта по приватизации «Роснефти» Intesa Sanpaolo SpA. Так, по данным Bloomberg, в заключении говорится, что государство может заработать $11 млрд в случае продажи акций «Роснефти» фондам и торговым компаниям пакетами в размере не более 5% каждый.



Правительство РФ планировало уже в сентябре–октябре продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297–315 млрд рублей. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти». Сроки этой сделки также пока не определены.



Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в начале августа сообщил, что «Роснефть» подала заявку на участие в приватизации «Башнефти», однако вряд ли попадет в шорт-лист претендентов на покупку госпакета нефтекомпании — участие «Роснефти» в приватизации башкирской компании нецелесообразно. Глава Минэнерго Александр Новак согласился с позицией Улюкаева. А вице-премьер РФ Аркадий Дворкович еще в конце июля заявил, что «Роснефть» не может участвовать в приватизации «Башнефти» и это официальная позиция правительства.